Szoboszlai DominikEsterházy MátyásLiverpool FC

Esterházy Mátyás reagált Szoboszlai százmilliójára, amivel beérte az aranylabdást

Magyar futballista még nem jutott ilyen magasságba, állapította meg Esterházy Mátyás. Szoboszlai Dominik menedzsere azután reagált lapunk megkeresésére, hogy a labdarúgók piaci értékével foglalkozó Transfermarkt hétfőn százmillió euróra növelte a Liverpool magyar sztárjának elméleti árát. Ezzel Szoboszlai a világelitbe került, konkrétan a tavalyi aranylabdás Ousmane Dembélé mellé. Esterházy Mátyás büszke, de szerinte van ennél a számnál fontosabb is.

Szalay Attila
2026. 03. 09. 14:11
Szoboszlai Dominik új piaci értéke 100 millió euró Fotó: PETER POWELL Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Néhány évvel ezelőtt még nem gondolhattuk arra, hogy lesz magyar futballista, aki elérheti a százmillió eurós piaci értéket. Ma Szoboszlai Dominik elérte a bűvös mérföldkövet, a világszerte hivatkozott szakoldal, a Transfermarkt a korábbi 85 millió euróról százmillióra emelte a Liverpool magyar sztárjának értékét a hétfői frissítés során.

Mohamed Szalahnak igaza lett, Szoboszlai Dominik már a piaci értéke alapján is a világ legjobbjai közé tartozik
Mohamed Szalahnak igaza lett, Szoboszlai Dominik már a piaci értéke alapján is a világ legjobbjai közé tartozik. Fotó: AFP

Ez egy újabb, immáron számmal mérhető visszacsatolása annak, hogy Szoboszlai megérkezett a világelitbe. Korábban Arne Slot edző és a Liverpool legnagyobb sztárja, Mohamed Szalah is arról beszélt, hogy a 25 éves magyar már a világ legjobb futballistái közé tartozik. Ezt immáron a piaci értéke is tükrözi:

Szoboszlai az új, százmillió eurós értékével belépett az első húsz közé, immáron a világ 17. legértékesebb futballistája Julian Álvarez (Atlético Madrid), Alexander Isak (Liverpool) és a tavalyi aranylabdás, Ousmane Dembélé (PSG) mellett.

 

Esterházy Mátyás: Ez egy fontos mérföldkő, büszkék vagyunk rá

Lapunk megkeresésére reagált Szoboszlai értéknövekedésére a játékos menedzsere, Esterházy Mátyás, aki büszke, hiszen magyar futballista még nem jutott ilyen magasságba, de azt is hangsúlyozta, hogy ez végeredményben csak játék a számokkal, az igazán fontos dolgok a pályán történnek.

– Természetesen nagyon büszkék vagyunk rá, hogy a Transfermarkt értékelése szerint Dominik piaci értéke elérte a százmillió eurót, hiszen magyar játékos még soha nem jutott ilyen magasságba – nyilatkozta lapunk megkeresésére Esterházy Mátyás. – Ez egy fontos mérföldkő, ami jól mutatja, milyen magas szintre jutott a nemzetközi futballban. Ugyanakkor számunkra továbbra is a pályán nyújtott teljesítménye a legfontosabb, kevésbé az ilyen jellegű számok. Az idei idényben a legkiegyensúlyozottabban és legjobban teljesítő futballisták között van, és bízunk benne, hogy a korábbi évekhez hasonlóan ismét trófeával zárja a szezont.
 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekukrajna

Tűpontos, hibátlan, kötelező!

Bayer Zsolt avatarja

A mai kötelező olvasmányt Kohán Matyi írta. Tessék elkezdeni, mert kikérdezem!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.