Esterházy Mátyás reagált Szoboszlai százmilliójára, amivel beérte az aranylabdást

Néhány évvel ezelőtt még nem gondolhattuk arra, hogy lesz magyar futballista, aki elérheti a százmillió eurós piaci értéket. Ma Szoboszlai Dominik elérte a bűvös mérföldkövet, a világszerte hivatkozott szakoldal, a Transfermarkt a korábbi 85 millió euróról százmillióra emelte a Liverpool magyar sztárjának értékét a hétfői frissítés során.

Mohamed Szalahnak igaza lett, Szoboszlai Dominik már a piaci értéke alapján is a világ legjobbjai közé tartozik. Fotó: AFP

Ez egy újabb, immáron számmal mérhető visszacsatolása annak, hogy Szoboszlai megérkezett a világelitbe. Korábban Arne Slot edző és a Liverpool legnagyobb sztárja, Mohamed Szalah is arról beszélt, hogy a 25 éves magyar már a világ legjobb futballistái közé tartozik. Ezt immáron a piaci értéke is tükrözi:

Szoboszlai az új, százmillió eurós értékével belépett az első húsz közé, immáron a világ 17. legértékesebb futballistája Julian Álvarez (Atlético Madrid), Alexander Isak (Liverpool) és a tavalyi aranylabdás, Ousmane Dembélé (PSG) mellett.

Esterházy Mátyás: Ez egy fontos mérföldkő, büszkék vagyunk rá

Lapunk megkeresésére reagált Szoboszlai értéknövekedésére a játékos menedzsere, Esterházy Mátyás, aki büszke, hiszen magyar futballista még nem jutott ilyen magasságba, de azt is hangsúlyozta, hogy ez végeredményben csak játék a számokkal, az igazán fontos dolgok a pályán történnek.

– Természetesen nagyon büszkék vagyunk rá, hogy a Transfermarkt értékelése szerint Dominik piaci értéke elérte a százmillió eurót, hiszen magyar játékos még soha nem jutott ilyen magasságba – nyilatkozta lapunk megkeresésére Esterházy Mátyás. – Ez egy fontos mérföldkő, ami jól mutatja, milyen magas szintre jutott a nemzetközi futballban. Ugyanakkor számunkra továbbra is a pályán nyújtott teljesítménye a legfontosabb, kevésbé az ilyen jellegű számok. Az idei idényben a legkiegyensúlyozottabban és legjobban teljesítő futballisták között van, és bízunk benne, hogy a korábbi évekhez hasonlóan ismét trófeával zárja a szezont.

