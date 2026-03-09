– Aki támogatja az ukránok háborús erőfeszítéseit, aki támogatja az energiaszankciókat, aki támogatja az orosz energiáról való leválást, és aki támogatja Zelenszkij olajblokádját, az politikailag személyesen felelős a benzin- és energiaárak emelkedéséért – írja Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a közösségi oldalára feltöltött videója alá, majd úgy folytatta: Magyar Péter jobban teszi, ha csendben marad, és inkább hagyja, hogy a nemzeti kormány tegye a dolgát!

– Olajárrobbanás! Védelmi tanács volt ma reggel, majd ezt követően a miniszterelnök energia tanácsot tartott, és kormányülés is lesz. A Barátság kőolajvezeték zárva tartásán keresztül megvalósuló olajblokád és energiazsarolás, valamint a közel-keleti események idáig fajultak. Egy cselekvő kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy a magyar emberek energiabiztonsága is szavatolható legyen – jelentette ki a tárcavezető.

Kiemelte: Ukrajna azért zsarolja Magyarországot a Barátság kőolajvezeték zárva tartásával, hogy kedvezőbb helyzetbe hozza a Tiszát, mert azt reméli, hogy ezen keresztül tud választásokat nyerni, majd utána mindent megtenni, ami Ukrajnának fontos. De ez nem a magyar emberek érdeke.

A magyar emberek érdeke a biztonság, az alacsony energiaárak és a béke. A békéhez erő kell – folytatjuk a munkát! – zárta mondandóját Szalay-Bobrovniczky Kristóf.