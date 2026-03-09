Szalay-Bobrovnicky KristófVédelmi TanácsolajárrobbanásBarátság kőolajvezetékkormányülés

„Magyar Péter jobban teszi, ha csendben marad”

Összehívta a kormány a védelmi tanácsot, majd utána energia tanácsot is tartott a miniszterelnök, ahol az olajár növekedésére keresték a megoldást. Szalay-Bobrovniczky Kristóf Magyar Péternek is üzent.

Magyar Nemzet
Forrás: Honvédelmi Minisztérium2026. 03. 09. 14:53
Hungarian Defense Minister Kristof Szalay-Bobrovniczky (Source: Facebook/Kristof Szalay-Bobrovniczky)
Hungarian Defense Minister Kristof Szalay-Bobrovniczky (Source: Facebook/Kristof Szalay-Bobrovniczky)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Aki támogatja az ukránok háborús erőfeszítéseit, aki támogatja az energiaszankciókat, aki támogatja az orosz energiáról való leválást, és aki támogatja Zelenszkij olajblokádját, az politikailag személyesen felelős a benzin- és energiaárak emelkedéséért – írja Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a közösségi oldalára feltöltött videója alá, majd úgy folytatta: Magyar Péter jobban teszi, ha csendben marad, és inkább hagyja, hogy a nemzeti kormány tegye a dolgát!

– Olajárrobbanás! Védelmi tanács volt ma reggel, majd ezt követően a miniszterelnök energia tanácsot tartott, és kormányülés is lesz. A Barátság kőolajvezeték zárva tartásán keresztül megvalósuló olajblokád és energiazsarolás, valamint a közel-keleti események idáig fajultak. Egy cselekvő kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy a magyar emberek energiabiztonsága is szavatolható legyen – jelentette ki a tárcavezető.

Kiemelte: Ukrajna azért zsarolja Magyarországot a Barátság kőolajvezeték zárva tartásával, hogy kedvezőbb helyzetbe hozza a Tiszát, mert azt reméli, hogy ezen keresztül tud választásokat nyerni, majd utána mindent megtenni, ami Ukrajnának fontos. De ez nem a magyar emberek érdeke.

 A magyar emberek érdeke a biztonság, az alacsony energiaárak és a béke. A békéhez erő kell – folytatjuk a munkát! – zárta mondandóját Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Borítókép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (Forrás: Facebook/Szalay-Bobrovniczky Kristóf)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

add-square Energiaválság fenyegeti Európát

Energia: a beszerzési útvonalak és források diverzifikálása létkérdés

Energiaválság fenyegeti Európát 14 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekukrajna

Tűpontos, hibátlan, kötelező!

Bayer Zsolt avatarja

A mai kötelező olvasmányt Kohán Matyi írta. Tessék elkezdeni, mert kikérdezem!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu