Orbán Viktor: Az elszabaduló üzemanyagárak megfékezésére ma éjféltől védett árat vezetünk be minden magyar család és vállalkozás számára

Az iráni háború és az ukrán olajblokád miatt sajnos Magyarországot is elérte az olajáremelés. Ezért a kormány a mai ülésén arról döntött, hogy a magyar családokat megvédik az áremelkedéstől. A kormány védett árat vezet be a magyar családok részére a benzinre és a gázolajra is.

A védett ár benzin esetében 595 forint, gázolaj esetében 615 forint lesz, ma éjféltől.

Védett áron vásárolhatnak a magánszemélyek és a fuvarozók is, magyar rendszám és magyar forgalmi engedély kell hozzá.