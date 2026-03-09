Többtízmilliárdos kapacitásbővítéssel hoz létre kétszáz új munkahelyet a Rosenberger Csoport

Kapacitásbővítést hajt végre a Rosenberger Csoport több magyarországi telephelyén – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Jászberényben.

A minisztérium tájékoztatása szerint a tárcavezető az elektronikai alkatrészek gyártásával foglalkozó Rosenberger Csoport új beruházásának bejelentésén arról számolt be, hogy a német vállalat 47 milliárd forint értékben kapacitásbővítést hajt végre a jászárokszállási, a jászberényi és a nyírbátori telephelyén is, amihez a kormány 14 milliárd forint támogatást nyújt, így hozzájárulva kétszáz, magas képzettséget igénylő munkahely létrehozásához.

Beszédében rámutatott, hogy a projekt nyomán a világ egyik legnagyobb technológiai cégének számító Rosenberger Magyarországról fogja tudni ellátni többek között csatlakozókkal és adatátviteli kábelekkel a mesterséges intelligencia chipek tesztelésére szakosodott vállalatokat.

És ezáltal a Jászságon keresztül Magyarország is belép ebbe a legmodernebb, legújabb iparágba. Ugye a mesterséges intelligencia a globális gazdaság jövőjét jelenti. Most dőlnek el a jövőbeni erőviszonyok, és a Rosenberger beruházása (…) Magyarországot ezen új gazdasági korszaknak az élmezőnyébe repíti

– fogalmazott.

Illetve aláhúzta, hogy Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében az ipari termelés értéke az elmúlt időszakban megduplázódott (tavaly elérve a 2600 milliárd forintot), s ezzel párhuzamosan a munkanélküliség felére csökkent. Szavai szerint mindez annak is köszönhető, hogy ez idő alatt száz nagyberuházás valósult meg itt állami támogatással, mintegy 510 milliárd forint értékben.

Szijjártó Péter érintette az elmúlt másfél évtized válságait, a súlyos bizonytalanságot, amely kíséri az új világrend kialakulását, és aláhúzta, hogy Magyarország közben igazi gazdasági bravúrokat hajtott végre. "Én bravúrnak tartom azt, hogy mindezen nehézségek dacára ma Magyarországon egymillióval többen dolgoznak, mint egy évtizede. Bravúrnak tartom azt, hogy továbbra is a legalacsonyabb munkát terhelő adókat Magyarországon kell fizetni Európában. Bravúrnak tartom azt, hogy a rezsicsökkentést nemcsak felépíteni lehetett ezen nehézségek közepette, hanem meg is lehetett tartani. Bravúrnak tartom azt is, hogy az előttünk járó nemzedékek esetében mind a 13., mind a 14. havi nyugdíj kifizethető, s bravúrnak tartom azt is, hogy a magyar emberek döntő többsége ma már tud élni a családtámogatási rendszer eredményeivel" – sorolta.

Ugyanakkor az világos, hogy a mostani nehézségek közepette minden ilyen eredmény, minden nehezen elért siker nagyon könnyen kerül veszélybe. Ezért nekünk, a döntéshozóknak az a feladatunk, hogy azt garantáljuk, hogy Magyarország minden háborúból kimaradjon, és háborúnak a hatásaitól meg tudjuk kímélni a magyar embereket, elsősorban az energiaellátást érő nehézségekre gondolok itt

– húzta alá. A miniszter végezetül hangsúlyozta, hogy a szomszédban zajló háború ellenére az utóbbi négy év volt a hazai gazdaságtörténet legsikeresebb időszaka beruházásösztönzés szempontjából.