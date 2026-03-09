Szijjártó Péter: Meg kell óvni Magyarországot a közel-keleti válság okozta drámai áremelkedéstől!

A minisztérium közlése szerint a tárcavezető a helyi vállalkozókkal folytatott találkozóján mindenekelőtt kiemelte, hogy a gazdasági és politikai döntéshozók az utóbbi időszakban számos, egyenként is súlyos krízissel szembesültek.

A magyar gazdaság minden nehézség ellenére komoly bravúrokra volt képes az elmúlt 16 évben

(Fotó: MTI)

Az elmúlt tizenhat évben volt egy európai pénzügyi összeomlás és egy abból fakadó európai gazdasági válság. Szembesültünk idegen kultúrákból ideérkezők tömegeivel. Szembesültünk egy világjárvánnyal is, és azt gondoltuk, a fantasztikusan fejlett technológia Európában mindentől megvéd minket. Kiderült, hogy ez nem így van. Aztán négy éve tört ki a háború a szomszédságunkban […] És már a Közel-Keleten is háború van, ami ugyan földrajzilag messzebb esik tőlünk, mint az ukrajnai háború, de a hatása sajnos legalább akkora a világ energiapiacainak okozott bizonytalanság okán

– sorolta. Hozzátette, hogy a világ válságról válságra bukdácsolt, és nekik válságról válságra kellett azt a gazdasági környezetet megtartani a választókkal közösen, ami még a globális és európai válságok dacára is megadta a lehetőséget arra, hogy a magyar gazdaság fejlődjön. Úgy vélekedett, hogy a magyar gazdaság minden nehézség ellenére komoly bravúrokra volt képes.

Azért mégiscsak az van, hogy egymillióval többen dolgoznak Magyarországon, mint tizenegy-tizenkét éve. Továbbra is Európa legalacsonyabb munkát terhelő adóit itt fizetjük Magyarországon […] Azért mégiscsak a rezsicsökkentést nemcsak meg sikerült alkotni, hanem fenn is tudtuk tartani. Az előttünk járó nemzedékek számára nem csak 13., hanem 14. havi nyugdíj is van, és őszintén remélem, hogy akik itt ülnek a teremben, a családtámogatási rendszernek legalább egy pozitív elemével már találkozhattak

– mondta. Szijjártó Péter rámutatott, hogy a kérdés az, hogy a jelenlegi helyzetben mindez hogyan vihető tovább, amikor Ukrajnában is harcok dúlnak, illetve zajlik egy globális biztonságot veszélyeztető háború is, ami súlyos kihívások elé állítja Európa energiaellátását.

Ugye itt két szempontot kell figyelembe venni. Egy, hogy az egészen biztos, hogy nem szabad hagyni, hogy az országot bármely, hozzánk földrajzilag közeli vagy távoli háborúba is belesodorják. Ez az első. Mert ha bármelyik háborúba belesodródunk, vége az összes eredménynek, amit közösen elértünk

– közölte.