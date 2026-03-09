tiktoktisza pártwunderlich dánielthanos pleininfluenszer

Ilyen figurák gyülekeznek Magyar Péter körül: bemutatjuk a kokszos izomagyút, aki az idős aláírásgyűjtőkkel keménykedett

A közösségi média a tiszás véleményvezér megjelenésével egy újabb vállalhatatlan profillal gazdagodott. Ilyen figurák gyülekeznek Magyar Péter és a Tisza Párt körül.

Gábor Márton
2026. 03. 09. 19:31
Fotó: Képernyőfotó
Furcsa, sok esetben egyenesen megdöbbentő videók keringenek a közösségi médiában a győri fideszes aktivistákat fenyegető, egyébként a Tisza Pártot támogató Wunderlich Dánielről. A férfi TikTokon és Instagramon egyaránt egy Thanos Plein elnevezésű profilra tölt fel tartalmakat.

Forrás: Facebook/Dániel Wunderlich

Egy, a férfi által nemrég feltöltött videóban a magát példaképnek tartó tiszás influenszer például azt ecseteli, hogy milyen pozitív hatásai vannak a koksznak, majd pedig megjegyezte, ő személy szerint már hetek óta nem használ szteroidokat. 

Három hete nem kokszoltam, demotivált vagyok, nincs kedvem edzeni, szarul érzem magam, rossz a közérzetem. Kipróbáltam, nem rossz, regeneráció, mindig b...szni akarsz, gyors minden, fejlődés tök jó

– mondta el a videóban a férfi, aki természetesen mindezt egy kormányellenes rigmust ábrázoló pólóban magyarázta. 

@thanosplein

♬ eredeti hang - Thanos Plein

A tiszás influenszer emellett számos videójában oktatja arról a fiatalabb generációt, hogy mennyire sikkes és menő, ha a nőkkel bunkón, ridegen viselkednek a férfiak. Ugyanakkor láthatóan számos, az influenszer által a TikTok-oldaláról időközben eltávolított videó azóta már nevetség tárgyává vált a közösségi médiában. Egy ilyen felvételen a tiszás influenszer például arról beszél, 

lényeg az, hogy srácok, megb...sztam őket, nyilván szarásig, véresre b...sztam őket, nyilván én ilyen vagyok, megadom a módját mindennek.

A felvétel természetesen rövid időn belül vicc tárgyává vált, és a következő felhasználó már egy olyan felirattal tette közzé, 

az a bizonyos fogyatékos haverod, aki állandóan hazudik. 

Mint ismert, a szóban forgó kopasz tiszás aktivista inzultálta verbálisan Győrben a Fidesz standjánál dolgozó idős aktivistákat. A történtekről készült felvételt maga az akcióban részt vevő férfi, Wunderlich Dániel, a Thanos Plein márka alapítója tette közzé a saját közösségi oldalán.

Hol van az 1,7 milliárd?

– ordította az idős aktivisták fülébe. A bejegyzésében büszkén azt írta: a fiatal aktivisták sem tudtak felelni a kérdésére.

A megtámadott idős aktivisták ügye végül oda jutott, hogy Orbán Viktor miniszterelnök felköszöntötte nőnap alkalmából a két hölgyet, akiket a kopasz tiszás aktivista inzultált. Orbán Viktor a karmelitában fogadta a két aktivistát, akiknek azt mondta, reméli a férfi majd „megkapja a magáét”, ugyanakkor arra is kérte őket: ne hagyják magukat megfélemlíteni.

A miniszterelnök később egy videót is feltöltött, amelyben találkozott a „legbátrabb győri asszonyokkal”, Erzsébettel és Zsuzsannával.

Nem nagy bátorság magukkal kikezdeni egy ilyen nagydarab kigyúrt embernek. De ezt hagyjuk is, mert ez egy csúnya dolog 

– mondta a két idős hölgynek a miniszterelnök, majd két nagy virágcsokrot ajándékozott nekik nőnap alkalmából. 

Miközben beszélgettek, felidézték az incidenst és az egyik hölgy elárulta: az agresszív tiszás olyan félelemkeltően viselkedett, hogy még a keze is elkezdett remegni.

 

