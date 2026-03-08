nőnapOrbán Viktornők

Megható találkozás: Orbán Viktor felköszöntötte a kigyúrt tiszás által megfélemlített idős hölgyeket + videó

A miniszterelnök felköszöntötte nőnap alkalmából a két idős hölgyet, akiket egy kigyúrt, kopasz tiszás aktivista inzultálta Győrben a Fidesz standjánál. Orbán Viktor a karmelitában fogadta a két aktivistát, akiknek azt mondta, reméli a férfi majd „megkapja a magáét”, ugyanakkor arra is kérte őket: ne hagyják magukat megfélemlíteni.

Magyar Nemzet
2026. 03. 08. 8:24
„Hölgyek, lányok, asszonyok! Boldog nőnapot kívánok!” – üzente nőnap alkalmából közösségi oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök később egy videót is feltöltött, amelyben találkozott a „legbátrabb győri asszonyokkal”, Erzsébettel és Zsuzsannával.

A két idős hölgyet egy kigyúrt, kopasz tiszás aktivista inzultálta Győrben a Fidesz standjánál. – Hol van az 1,7 milliárd? – kiabálta az idősek fülébe. A felvételen látható Wunderlich Dániel, a Thanos Plein alapítója tette közzé a videót. 

– Nem nagy bátorság magukkal kikezdeni, egy ilyen nagydarab kigyúrt embernek. De ezt hagyjuk is, mert ez egy csúnya dolog – mondta a két idős hölgynek a miniszterelnök, majd két nagy virágcsokrot ajándékozott nekik nőnap alkalmából. Miközben beszélgettek, felidézték az incidenst és az egyik hölgy elárulta: az agresszív tiszás olyan félelemkeltően viselkedett, hogy még a keze is elkezdett remegni. A kormányfő megjegyezte, reméli a férfi majd „megkapja a magáét”, ugyanakkor arra kérte őket: ne hagyják magukat megfélemlíteni.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)


