Ma hajnalban robbanás rázta meg az Egyesült Államok oslói nagykövetségét. Akkor tehát elkezdődött. Ettől tartottunk, ettől féltünk. És ez volt várható. Imádkozzunk, hogy ne legyenek áldozatok szerte nyugaton! Mást sajnos úgysem tehetünk.

Persze, vannak, akik „találgatnak”. Íme a 444 híradása:

„Robbanás volt az oslói amerikai nagykövetségnél

Sérülésről nem tudni, egyelőre csak találgatni lehet, mi történt.”

Na, vajon mi történhetett?

Biztosan valaki – egy norvég bálnavadász – véletlenül ott felejtette a mindig magánál hordott cinket és sósavat, melyek egyesülve durranógázt képeztek, a durranógáz bekerült egy norvég ovis ott felejtett lufijába, és egy arra járó norvég pedagógus éppen rágyújtott, amikor megbotlott, és az öngyújtója a lufira esett.

Így történt, tekintetes bíróság...

