A támadás célpontja a Ramada szálloda volt a tengerparton, Bejrútban, egy turisztikai övezetben, amelyet eddig elkerültek az Irán-barát síita mozgalmat célzó izraeli támadások.
Az izraeli hadsereg a Telegram üzenetküldő alkalmazáson azt közölte, hogy
pontos csapást mért az iráni Iszlám Forradalmi Gárda al-Kudsz libanoni hadtestének kulcsfontosságú parancsnokaira Bejrútban.
A bejrúti szállodában történt eseten kívül 12 ember halt meg az izraeli légitámadásokban szombat éjjel és vasárnap reggel között – jelentette az ANI helyi hírügynökség.
Borítókép: Bejrúti szállodát ért támadás (Fotó: AFP)
