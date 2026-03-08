BejrútLibanonIzrael

Bejrúti szállodát ért támadás

Legalább négy ember meghalt és tíz megsebesült egy szállodát ért támadásban a libanoni fővárosban – jelentette be vasárnap a libanoni egészségügyi minisztérium. Izrael azt közölte, hogy az iráni Forradalmi Gárda vezetőit vette célba Bejrútban.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 03. 08. 9:46
Bejrúti szállodát ért izraeli csapás Fotó: IBRAHIM AMRO Forrás: AFP
A támadás célpontja a Ramada szálloda volt a tengerparton, Bejrútban, egy turisztikai övezetben, amelyet eddig elkerültek az Irán-barát síita mozgalmat célzó izraeli támadások. 

Bejrúti szállodát ért izraeli támadás
Fotó: AFP

Az izraeli hadsereg a Telegram üzenetküldő alkalmazáson azt közölte, hogy 

pontos csapást mért az iráni Iszlám Forradalmi Gárda al-Kudsz libanoni hadtestének kulcsfontosságú parancsnokaira Bejrútban. 

A bejrúti szállodában történt eseten kívül 12 ember halt meg az izraeli légitámadásokban szombat éjjel és vasárnap reggel között – jelentette az ANI helyi hírügynökség.

Borítókép: Bejrúti szállodát ért támadás (Fotó: AFP)

