Bejrúti szállodát ért támadás

A támadás célpontja a Ramada szálloda volt a tengerparton, Bejrútban, egy turisztikai övezetben, amelyet eddig elkerültek az Irán-barát síita mozgalmat célzó izraeli támadások.

Bejrúti szállodát ért izraeli támadás

Fotó: AFP

Az izraeli hadsereg a Telegram üzenetküldő alkalmazáson azt közölte, hogy

pontos csapást mért az iráni Iszlám Forradalmi Gárda al-Kudsz libanoni hadtestének kulcsfontosságú parancsnokaira Bejrútban.

A bejrúti szállodában történt eseten kívül 12 ember halt meg az izraeli légitámadásokban szombat éjjel és vasárnap reggel között – jelentette az ANI helyi hírügynökség.

