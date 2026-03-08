Így tagadja le a tiszás, hogy életveszélyesen megfenyegették a miniszterelnököt + videó

Menczer Tamás egy, a közösségi oldalára feltöltött videóban kérdezte meg egy, róla videót készítő polgártól: tudja-e, hogy életveszélyesen megfenyegették a magyar miniszterelnököt. A Fidesz kommunikációs igazgatója felidézte: a fenyegetés nem a Fidesz propagandája, a mondatok az ukrán elnök sajtótájékoztatóján hangzottak el. Ezt követően keveredett a politikus valóságos szócsatába a vélhetően ellenzéki érzelmű, magát „civil állampolgárként” aposztrofáló férfival.

Lakossági fórumon a Fidesz kommunikációs vezetője Fotó: Facebook

Menczer aláhúzta: mindenki tudja,

senki nem kérdőjelezi meg Brüsszeltől Budapestig a világ egyik pontján sem, hogy a magyar miniszterelnököt életveszélyesen megfenyegette az ukrán elnök.

– A magyar emberek látják, hogy mi történik, és elzavarják az ilyen bábfigurákat, mint Magyar Péter. Az olajblokádot erőből letörjük, a zsarolástól meg a fenyegetéstől nem félünk. Magyarország nem zsarolható, a magyar miniszterelnök pedig nem fenyegethető – hangsúlyozta Menczer Tamás.