Menczer TamásUkrajnafenyegetés

Így tagadja le a tiszás, hogy életveszélyesen megfenyegették a miniszterelnököt + videó

Menczer Tamás szócsatába keveredett egy ellenzéki szavazóval, erről videót is posztolt. A felvételből kiderül, hogy Magyarország és a magyar kormányfő nem fenyegethető és nem zsarolható.

2026. 03. 08. 11:18
Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója (Fotó: MTI/Kiss Dániel)
Menczer Tamás egy, a közösségi oldalára feltöltött videóban kérdezte meg egy, róla videót készítő polgártól: tudja-e, hogy életveszélyesen megfenyegették a magyar miniszterelnököt. A Fidesz kommunikációs igazgatója felidézte: a fenyegetés nem a Fidesz propagandája, a mondatok az ukrán elnök sajtótájékoztatóján hangzottak el. Ezt követően keveredett a politikus valóságos szócsatába a vélhetően ellenzéki érzelmű, magát „civil állampolgárként” aposztrofáló férfival.

Lakossági fórumon a Fidesz kommunikációs vezetője Fotó: Facebook

 Menczer aláhúzta: mindenki tudja,

senki nem kérdőjelezi meg Brüsszeltől Budapestig a világ egyik pontján sem, hogy a magyar miniszterelnököt életveszélyesen megfenyegette az ukrán elnök. 

– A magyar emberek látják, hogy mi történik, és elzavarják az ilyen bábfigurákat, mint Magyar Péter. Az olajblokádot erőből letörjük, a zsarolástól meg a fenyegetéstől nem félünk. Magyarország nem zsarolható, a magyar miniszterelnök pedig nem fenyegethető – hangsúlyozta Menczer Tamás.

Borítókép: Menczer Tamás (Fotó: MTI)


