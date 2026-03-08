ukrán aranykonvojIránUkrajna

Brüsszeli szál tűnt fel az ukrán aranykonvoj körül, kiválaszthatták az új iráni legfelsőbb vezetőt

Iránban a testület egyik tagja szerint Szakértők Gyűlése döntést hozott az ország következő legfelsőbb vezetőjéről. Eközben egy volt ukrán katona súlyosan megfenyegette Magyarországot, egy újságíró pedig az ukrán aranykonvoj kapcsán tett közzé megdöbbentő információt – íme a nap legfontosabb külpolitikai hírei.

Magyar Nemzet
2026. 03. 08. 23:59
Illusztráció (Forrás: Middle East Images via AFP)
Az ukrán aranykonvoj ügye újabb fordulatot vett, miután az ukrán újságíró, Diana Pancsenko súlyos állításokat fogalmazott meg a Magyarországon lefoglalt hatalmas pénz- és aranyszállítmánnyal kapcsolatban. A publicista szerint a több tízmillió dollárt és eurót tartalmazó konvoj Brüsszelből érkezhetett, és állítása szerint azt Volodimir Zelenszkijnek szánták.

Döbbenetes információkat tett közzé az ukrán aranykonvoj ügyében egy ukrán újságírónő
Döbbenetes információkat tett közzé az ukrán aranykonvoj ügyében egy ukrán újságírónő (Fotó: MTI/Magyarország Kormánya)

Egy volt ukrán katona, Ihor Zalizniak közösségi oldalán tett közzé egy radikális, Magyarországgal szembeni akciótervet. A korábban az Azov Brigádban szolgáló férfi diplomáciai szakítást, a kijevi magyar nagykövetség elfoglalását, valamint drónegységek telepítését javasolta a magyar határ közelében. Egy kiszivárgott hangfelvételen pedig Magyarország megszállására szólított fel.

Az iráni Szakértők Gyűlése döntést hozott az ország következő legfelsőbb vezetőjének jelöltjéről – erről Mohammad-Mehdi Mirbagheri, a testület tagja beszélt. A politikus szerint már kialakult egy határozott, többségi álláspont, bár bizonyos nézetkülönbségeket még rendezni kell. 

Izrael ismét támadást intézett Irán és a libanoni Hezbollah milícia ellen. A fokozódó konfliktus közepette Spanyolország kiürítette teheráni nagykövetségét, amelynek feladatait a szomszédos országok spanyol külképviseletei vették át. Dubajban egy elfogott iráni rakéta törmeléke ölt meg egy férfit.

Egyelőre csak szép szavakat kapott az ukrán légierő Belgiumtól, a még 2023-ban megígért F–16-osok közül egyelőre egyetlen darab sem érkezett meg a háborúban álló országba. Belgium azzal védekezik, hogy a saját védelmi képességeit tartja fő prioritásnak, a gépek átadására pedig soha nem vállaltak konkrét határidőt.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Middle East Images via AFP)

