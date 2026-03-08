Brüsszeli szál tűnt fel az ukrán aranykonvoj körül, kiválaszthatták az új iráni legfelsőbb vezetőt

Egyelőre csak szép szavakat kapott az ukrán légierő Belgiumtól, a még 2023-ban megígért F–16-osok közül egyelőre egyetlen darab sem érkezett meg a háborúban álló országba. Belgium azzal védekezik, hogy a saját védelmi képességeit tartja fő prioritásnak, a gépek átadására pedig soha nem vállaltak konkrét határidőt.