Még nem élvezhetjük ki teljesen a tavaszt, egyhamar nem csillapodik a szél + videó

Hétfőn a kevés fátyol- és gomolyfelhő mellett sok napsütés várható a HungaroMet előrejelzése szerint.
Csapadék nem lesz. Napközben nagy területen megélénkül a délkeleti szél, a Dunántúlon és a középső országrészben erős lökések is lehetnek.
A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 13 és 17 fok között alakul.
Késő estére nagyrészt 1 és 8 fok közé hűl le a levegő.
Milyen idő lesz a következő napokban?
Az előrejelzés szerint a héten az átlagosnál jóval melegebb időre számíthatunk, de az éjszakák még mindig hűvösek lesznek. Csapadékra csak a hét közepén számíthatunk, egy-egy zápor, zivatar formájában.
Kedden időnként felhők takarhatják az eget, de hosszabb napos időszakokra is számíthatunk, eső nélkül. A délkeleti légmozgás továbbra is élénk lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 fok körül alakul.
Szerdán kevés felhő mellett sok napsütés ígérkezik, csapadékra továbbra sem kell készülni. A délkeleti szél időnként megélénkülhet. A nappali felmelegedés 16–17 fokig erősödik.
Csütörtökön változó felhőzet jellemzi a napot, és elszórtan
egy-egy zápor is kialakulhat.
A hőmérséklet délutánra megközelíti a 17 fokot, így továbbra is kellemesen tavaszias idő várható.
Pénteken többnyire gyengén felhős, napos időre számíthatunk, csapadék nélkül. A délkeleti szél általában gyenge vagy mérsékelt marad.
A délutáni órákban 14 és 19 fok közötti értékeket mérhetünk
– írja a Köpönyeg.
Balesetekkel indult a hétfő reggel
Az Útinform tájékoztatása szerint baleset történt Fejér vármegyében a 6228-os, Dunaföldvár–Seregélyes összekötő úton Daruszentmiklós térségében. A 4-es kilométernél a forgalmat megállították, így az M6-os autópálya határ felé vezető oldalán, a Dunaföldvár/Mezőfalva csomópontnál csak Dunaföldvár felé lehet lehajtani. Aki teheti, Előszállás felé kerülhet, és Dunaföldvár-centrum/Cece/Előszállás csomópontban tud az M6-os autópályára felhajtani.
Zala vármegyében, a 7536-os Becsehely–Bak összekötő úton, Bánokszentgyörgy belterületén
egy személyautó több villanyoszloppal ütközött.
A 12-es kilométernél az utat teljes szélességében lezárták. Aki teheti, az önkormányzati utakon keresztül tud kerülni.
Erősödik a reggeli forgalom a Budapest felé vezető főbb útvonalakon, így
- az M3-as autópálya bevezető szakaszán,
- a 10-es főúton a solymári körforgalomtól,
- a 31-es főúton Maglódtól,
- az M4-es autóúton Üllőtől,
- az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán.
