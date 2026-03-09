Még nem élvezhetjük ki teljesen a tavaszt, egyhamar nem csillapodik a szél + videó

Hétfőn a kevés fátyol- és gomolyfelhő mellett sok napsütés várható a HungaroMet előrejelzése szerint.

Hétfői időjárás (Forrás: HungaroMet)

Csapadék nem lesz. Napközben nagy területen megélénkül a délkeleti szél, a Dunántúlon és a középső országrészben erős lökések is lehetnek.

A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 13 és 17 fok között alakul.

Késő estére nagyrészt 1 és 8 fok közé hűl le a levegő.

Milyen idő lesz a következő napokban?

Az előrejelzés szerint a héten az átlagosnál jóval melegebb időre számíthatunk, de az éjszakák még mindig hűvösek lesznek. Csapadékra csak a hét közepén számíthatunk, egy-egy zápor, zivatar formájában.

Kedden időnként felhők takarhatják az eget, de hosszabb napos időszakokra is számíthatunk, eső nélkül. A délkeleti légmozgás továbbra is élénk lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 fok körül alakul.

Szerdán kevés felhő mellett sok napsütés ígérkezik, csapadékra továbbra sem kell készülni. A délkeleti szél időnként megélénkülhet. A nappali felmelegedés 16–17 fokig erősödik.

Csütörtökön változó felhőzet jellemzi a napot, és elszórtan

egy-egy zápor is kialakulhat.

A hőmérséklet délutánra megközelíti a 17 fokot, így továbbra is kellemesen tavaszias idő várható.

Pénteken többnyire gyengén felhős, napos időre számíthatunk, csapadék nélkül. A délkeleti szél általában gyenge vagy mérsékelt marad.

A délutáni órákban 14 és 19 fok közötti értékeket mérhetünk

– írja a Köpönyeg.

Balesetekkel indult a hétfő reggel

Az Útinform tájékoztatása szerint baleset történt Fejér vármegyében a 6228-os, Dunaföldvár–Seregélyes összekötő úton Daruszentmiklós térségében. A 4-es kilométernél a forgalmat megállították, így az M6-os autópálya határ felé vezető oldalán, a Dunaföldvár/Mezőfalva csomópontnál csak Dunaföldvár felé lehet lehajtani. Aki teheti, Előszállás felé kerülhet, és Dunaföldvár-centrum/Cece/Előszállás csomópontban tud az M6-os autópályára felhajtani.

Zala vármegyében, a 7536-os Becsehely–Bak összekötő úton, Bánokszentgyörgy belterületén

egy személyautó több villanyoszloppal ütközött.

A 12-es kilométernél az utat teljes szélességében lezárták. Aki teheti, az önkormányzati utakon keresztül tud kerülni.

Erősödik a reggeli forgalom a Budapest felé vezető főbb útvonalakon, így