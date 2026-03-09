Fucsovics MártonCoco GauffJannik SinnerMarozsán FábiánIndian Wells

Sinner sokkoló kezdése, Fucsovicsnak az újabb bravúr nem jött össze

Fucsovics Márton és Marozsán Fábián szereplése is véget ért Indian Wellsben. Fucsovics a Lorenzo Musetti ellen bravúrja után Arthur Filsszel már nem bírt, Marozsán az egyes után párosban sem tudott meccset nyerni a kaliforniai tenisztornán. Jannik Sinner a nagyon rosszul sikerült első játéka után magabiztosan fordított Denis Shapovalov ellen, a hazaiak kedvencei közül viszont Ben Shelton és Coco Gauff is kiesett, utóbbi feladta az Alexandra Eala elleni találkozóját.

Jannik Sinner a gyenge kezdés után átlépte a saját árnyékát, Joao Fonseca ellen folytatja Indian Wellsben Fotó: Getty Images via AFP/Matthew Stockman
Az ötödik Grand Slamnek is nevezett Indian Wells-i tenisztornán Fucsovics Márton a Lorenzo Musetti elleni bravúrsikere után újabb meglepetést már nem tudott szolgáltatni. A francia Arthur Fils a tavalyi Roland Garroson elszenvedett sérülése után sokat hagyott ki, de az idei dohai tornadöntőjével februárban jelezte: jó formában tért vissza a pályára. Fucsovics sem tudta megállítani, 6:3, 7:5-re nyert Fils.

Fucsovics Márton számára a Lorenzo Musetti ellen bravúr után a harmadik forduló és Arthur Fils jelentette a végállomást Indian Wellsben. Fotó: Getty Images via AFP/Clive Brunskill

 

Fucsovics búcsúja, Marozsán nem játszhat Sinner ellen

Fucsovics kiesésével nem maradt magyar játékos versenyben a kaliforniai versenyen, néhány órával korábban ugyanis Marozsán Fábián az egyesbeli veresége után párosban is nyert meccs nélkül búcsúzott Indian Wellstől, pedig a második fordulóban Alekszandr Bublik oldalán akár Jannik Sinner ellen vívhattak volna, aki nagyon ritkán párosozik, most viszont kifejezetten ő kereste meg Reilly Opelkát, hogy játsszanak közösen.

Sinner párosban még nem játszott, egyesben viszont bejutott a nyolcaddöntőbe, noha borzasztóan kezdte a Denis Shapovalov elleni meccset, a legelső adogatójátékát semmire, kettős hibával veszítette el. A végeredményből a gyenge rajt már nem látszik (6:3, 6:2), Sinner a rendkívül népszerű brazil tinisztár, Joao Fonseca ellen folytathatja egyesben.

 

Indian Wells: Coco Gauff megsérült

A vasárnapi játéknap két legmagasabban rangsorolt búcsúzója egyaránt hazai játékos volt, ám egyértelmű, hogy az amerikaiaknak melyik fáj jobban. A férfitorna nyolcadik kiemeltje, Ben Shelton ugyanis honfitársa, Learner Tien ellen esett ki.

A kétszeres Grand Slam-bajnok, a nők között negyedik kiemelt Coco Gauff viszont sérülés miatt feladta a Fülöp-szigeteki Alexandra Eala elleni találkozóját.

 

