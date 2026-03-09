Sinner sokkoló kezdése, Fucsovicsnak az újabb bravúr nem jött össze

Az ötödik Grand Slamnek is nevezett Indian Wells-i tenisztornán Fucsovics Márton a Lorenzo Musetti elleni bravúrsikere után újabb meglepetést már nem tudott szolgáltatni. A francia Arthur Fils a tavalyi Roland Garroson elszenvedett sérülése után sokat hagyott ki, de az idei dohai tornadöntőjével februárban jelezte: jó formában tért vissza a pályára. Fucsovics sem tudta megállítani, 6:3, 7:5-re nyert Fils.
Fucsovics búcsúja, Marozsán nem játszhat Sinner ellen
Fucsovics kiesésével nem maradt magyar játékos versenyben a kaliforniai versenyen, néhány órával korábban ugyanis Marozsán Fábián az egyesbeli veresége után párosban is nyert meccs nélkül búcsúzott Indian Wellstől, pedig a második fordulóban Alekszandr Bublik oldalán akár Jannik Sinner ellen vívhattak volna, aki nagyon ritkán párosozik, most viszont kifejezetten ő kereste meg Reilly Opelkát, hogy játsszanak közösen.
Szóljon hozzá!
