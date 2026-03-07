teniszFucsovics MártonATP Indian WellsLorenzo Musetti

Fucsovics Márton történelmi bravúrja az ötödik Grand Slam-torna legnagyobb meglepetése

Az Indian Wells-i kemény pályás tenisztorna 9,4 millió dollár (3,07 milliárd forint) összdíjazású férfiversenyének 3. fordulójába jutott Fucsovics Márton, aki az ötödik kiemelt Lorenzo Musetti ellen egy szoros és egy sima szettben győzött.

Magyar Nemzet
2026. 03. 07. 5:02
Fucsovics Márton menetel Indian Wellsben Fotó: Getty Images North America via AFP/Clive Brunskill
A torna népszerűsége és hagyományai, valamint a centerpálya mérete is az ötödik Grand Slam-versenynek szokták hívni az Indian Wells-i ATP 1000-es viadalt, amely főtábláján a világranglista-56. Fucsovics Márton az ausztrál Christopher O'Connell legyőzésével kezdett. A magyar teniszező ezután a második fordulóban az olasz Lorenzo Musetti (5.) ellen folytatta, és ezúttal is sikerült a továbbjutás. Musetti először lépett pályára az Australian Open-negyeddöntője óta, amely során kétszettes előnyben adta fel a szerb Novak Djokovics elleni találkozóját.

Lorenzo Musetti nem találta az ellenszert az Indian Wells-i teniszversenyen, Fucsovics Márton jutott tovább
Lorenzo Musetti nem találta az ellenszert az Indian Wells-i teniszversenyen, Fucsovics Márton jutott tovább. Fotó: Getty Images North America via AFP/Clive Brunskill

A két játékos első egymás elleni találkozóján a 2023-ban nyolcaddöntős Fucsovics Márton egy brékkel 3:0-s előnyre tett szert, és noha 4:2-nél elvesztette a saját adogatását, 6:5-nél ismét sikeresen tudott fogadni, így 7:5-re megnyerte az első szettet. A második játszma is hasonlóan indult, a 24 éves olasz teniszező viszont ezúttal nem tudott visszazárkózni, és 5:0-s hátrányban csak egy becsületjáték jutott neki. 

A magyar játékos 88 perc alatt 7:5, 6:1-re győzött, és a teljes Indian Wells-i torna legnagyobb meglepetését okozta azzal, hogy a férfi- és a női mezőnyt is figyelembe véve eddig Musetti a legmagasabban rangsorolt kieső. 

Az olaszok később vigasztalódhattak azzal, hogy Jannik Sinner (2.) két sima szettben továbbjutott.

Fucsovics Márton egyéni rekordja az Indian Wells-i teniszversenyen

A 34 éves Fucsovics Márton a teljes pályafutása legnagyobb bravúrját érte el abból a szempontból, hogy 

sosem győzött még le ennél előrébb rangsorolt játékost. 

Ez volt – harmincöt vereség mellett – a negyedik sikere aktuális top 10-es teniszező ellen, a világranglista ötödik helyezettje elleni győzelem pedig az egyéni rekordja beállítását jelenti, korábban 2020-ban Danyiil Medvegyev ellen nyert ilyen módon.

Fucsovicsra a nyolcaddöntőbe jutásért a tornán 30. helyen rangsorolt francia Arthur Fils (32.) vár, mellette még magyarként Bondár Anna (66.) van versenyben egyéniben, aki szombaton a 13. helyen kiemelt cseh Karolina Muchová ellen folytatja a második körben.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

