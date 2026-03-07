Fucsovics Márton történelmi bravúrja az ötödik Grand Slam-torna legnagyobb meglepetése

A torna népszerűsége és hagyományai, valamint a centerpálya mérete is az ötödik Grand Slam-versenynek szokták hívni az Indian Wells-i ATP 1000-es viadalt, amely főtábláján a világranglista-56. Fucsovics Márton az ausztrál Christopher O'Connell legyőzésével kezdett. A magyar teniszező ezután a második fordulóban az olasz Lorenzo Musetti (5.) ellen folytatta, és ezúttal is sikerült a továbbjutás. Musetti először lépett pályára az Australian Open-negyeddöntője óta, amely során kétszettes előnyben adta fel a szerb Novak Djokovics elleni találkozóját.

Lorenzo Musetti nem találta az ellenszert az Indian Wells-i teniszversenyen, Fucsovics Márton jutott tovább. Fotó: Getty Images North America via AFP/Clive Brunskill

A két játékos első egymás elleni találkozóján a 2023-ban nyolcaddöntős Fucsovics Márton egy brékkel 3:0-s előnyre tett szert, és noha 4:2-nél elvesztette a saját adogatását, 6:5-nél ismét sikeresen tudott fogadni, így 7:5-re megnyerte az első szettet. A második játszma is hasonlóan indult, a 24 éves olasz teniszező viszont ezúttal nem tudott visszazárkózni, és 5:0-s hátrányban csak egy becsületjáték jutott neki.

A magyar játékos 88 perc alatt 7:5, 6:1-re győzött, és a teljes Indian Wells-i torna legnagyobb meglepetését okozta azzal, hogy a férfi- és a női mezőnyt is figyelembe véve eddig Musetti a legmagasabban rangsorolt kieső.

Az olaszok később vigasztalódhattak azzal, hogy Jannik Sinner (2.) két sima szettben továbbjutott.

Fucsovics Márton egyéni rekordja az Indian Wells-i teniszversenyen

A 34 éves Fucsovics Márton a teljes pályafutása legnagyobb bravúrját érte el abból a szempontból, hogy

sosem győzött még le ennél előrébb rangsorolt játékost.

Ez volt – harmincöt vereség mellett – a negyedik sikere aktuális top 10-es teniszező ellen, a világranglista ötödik helyezettje elleni győzelem pedig az egyéni rekordja beállítását jelenti, korábban 2020-ban Danyiil Medvegyev ellen nyert ilyen módon.

Fucsovicsra a nyolcaddöntőbe jutásért a tornán 30. helyen rangsorolt francia Arthur Fils (32.) vár, mellette még magyarként Bondár Anna (66.) van versenyben egyéniben, aki szombaton a 13. helyen kiemelt cseh Karolina Muchová ellen folytatja a második körben.