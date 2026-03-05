Novak DjokovicsJannik SinnerCarlos AlcarazMarozsán FábiánArina Szabalenka

Djokovics hiába várja a jussát, Alcaraz felfedte a titkot

Márciusban az Egyesült Államokban játszanak a világ legjobb teniszezői. Indian Wellsben már el is kezdődött az év első koedukált mesterversenye, utána pedig következik a torna elmaradhatatlan párja az ország túlsó szélén, Miamiban. Novak Djokovics először játszik az Australian Open óta, Carlos Alcaraz megtartaná idei veretlenségét, Jannik Sinner megkezdheti a hátránya ledolgozását. A kiemeltek a második fordulóban kezdenek, négy magyar teniszező (Marozsán Fábián, Fucsovics Márton, Bondár Anna, Gálfi Dalma) célozhatta meg, hogy az első körből csatlakozzon hozzájuk.

Koczó Dávid
2026. 03. 05. 4:45
Carlos Alcaraz a Novak Djokovics ellen megnyert Australian Open-döntő után még egy tornát nyert, a szerb Indian Wellsben versenyez azóta először Fotó: Anadolu via AFP/Mark Avellino
Novak Djokovics Indian Wellsben is csúcstartó, öt végső sikerével holtversenyben áll az örökrangsor élén. Kettejük összevetésében szokatlan módon itt Roger Federer volt az, aki a szerbet utolérte, a már visszavonult svájci klasszis 2017-ben, Djokovics 2016-ban nyert legutóbb a rangos amerikai kemény pályás versenyen. A szerb az Australian Opennel ellentétben most nem Jannik Sinner, hanem a világelső Carlos Alcaraz ágára került, ám az elmúlt évekből kiindulva Djokovics aligha jut el odáig, hogy az elődöntőben farkasszemet nézzen a spanyollal.

Novak Djokovic évek óta képtelen átlépni az árnyékát Indian Wellsben, hosszú rossz sorozatot kellene megszakítania, hogy eljusson a Carlos Alcaraz elleni elődöntőig
Novak Djokovics évek óta képtelen átlépni az árnyékát Indian Wellsben, hosszú rossz sorozatot kellene megszakítania, hogy eljusson a Carlos Alcaraz elleni elődöntőig Fotó: Getty Images via AFP/Clive Brunskill

Djokovics ugyanis 2016-os tornagyőzelme óta még a negyeddöntőbe sem jutott be Indian Wellsben, tavaly rögtön az első mérkőzését elveszítette a tornán Botic van de Zandschulp ellen.

Djokovics visszatér, Alcaraz nem szervában látja a titkot

A kiemelteknek az első fordulóban nem kell játszaniuk, azaz Djokovics egyelőre még várja, hogy a lengyel Kamil Majchrzak vagy a francia óriás, Giovanni Mpetshi Perricard lesz-e az első ellenfele az Australian Open döntője óta, melyet Carlos Alcaraz ellen elveszített.

Djokovicsot azóta más sportágak eseményein láttuk: feltűnt a téli olimpián, majd a napokban a Los Angeles Lakers NBA-meccsén is, tenisztornán viszont nem játszott, ellentétben Alcarazzal, aki a karrier Grand Slam teljessé tétele után idei második versenyén, Dohában is veretlen maradt.

Aki tehát azt várta, hogy Alcaraz visszaesik a decemberben váratlanul bejelentett edzőváltása után, az tévedett.

A spanyol változtatott a szerváján, az új adogatómozdulata annyira hasonlít Djokovicséhoz, hogy a szerb viccesen megjegyezte: részesedést kér Alcaraz sikereiből. A világelső szerint viszont nem az új szerva az idei veretlenségének a titka.

– Jobban irányításom alatt tartom az érzelmeimet. Azt mondanám, hogy ez az utóbbi időben mutatott jó teniszemnek a kulcsa. Ha valami felbosszantott vagy gyengébben játszottam, újra rátaláltam a helyes útra, mert nyugodt maradtam – mondta Alcaraz, aki kétszeres bajnokként érkezett Indian Wellsbe, 2023-ban és 2024-ben nyerte meg a tornát.

Jannik Sinner még egyszer sem diadalmaskodott a kaliforniai sivatagban – ez az egyetlen a kemény pályás mesterversenyek közül, amelyik még hiányzik neki –, viszont a következő két hónapban nagy esély áll előtte: most jönnek azok a tornák, amelyeket tavaly eltiltása miatt ki kellett hagynia, azaz nincsenek védendő ranglistapontjai, csökkentheti a lemaradását az ATP-rangsorban Alcarazzal szemben.

Marozsán ellen kezdhet a címvédő

Éppen fordított Jack Draper helyzete: a balkezes brit játékos tavaly karrierje eddigi legnagyobb sikerét aratta az Indian Wells-i tornagyőzelemmel, a legutóbbi fél évben viszont sérülése miatt alig játszott: a tavalyi US Opentől egy megnyert meccs után visszalépett, s csak idén februárban tért vissza a pályára. Ha Draper nem szerepel jól Indian Wellsben, a tavalyi negyedik helye után márciusban a top 30-ból is kizuhanhat.

Draper nehézségeit magyar teniszező, Marozsán Fábián használhatja ki, ugyanis ő lehet a címvédő első ellenfele, ha túljut az első fordulón, amelyben a spanyol veterán, Roberto Bautista Agut próbálja Marozsán útját állni.

Fucsovics Márton az ausztrál Christopher O’Connell ellen kezdte meg szereplését, az ötödik kiemelt Lorenzo Musetti várt a párharc győztesére.

A nők versenyében is két magyar játszhat Indian Wellsben: Bondár Anna a francia Elsa Jacquemot ellen kezd, míg a selejtezőből szerencsés vesztesként főtáblára jutott Gálfi Dalma az orosz Anna Blinkova ellen harcolhatta ki, hogy a tavalyi wimbledoni torna után ismét összecsapjon az ott végül a döntőig jutott Amanda Anisimovával.

Szabalenka menyasszonyként játszik

Ahogy a férfiaknál Sinner, úgy a nőknél az elmúlt évek legjobb kemény pályás játékosának számító Arina Szabalenka érkezik úgy Indian Wellsbe, hogy még nem tudta elhódítani a trófeát. A fehérorosz világelső két döntőt már játszott a helyszínen, de sem 2023-ban Jelena Ribakina, sem tavaly Mirra Andrejeva ellen nem sikerült megtennie az utolsó lépést.

Akárhogy is alakul a torna, Szabalenka egy okból már biztosan boldogan távozhat Indian Wellsből: a torna előtt párja megkérte a kezét.

