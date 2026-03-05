Djokovics hiába várja a jussát, Alcaraz felfedte a titkot

Novak Djokovics Indian Wellsben is csúcstartó, öt végső sikerével holtversenyben áll az örökrangsor élén. Kettejük összevetésében szokatlan módon itt Roger Federer volt az, aki a szerbet utolérte, a már visszavonult svájci klasszis 2017-ben, Djokovics 2016-ban nyert legutóbb a rangos amerikai kemény pályás versenyen. A szerb az Australian Opennel ellentétben most nem Jannik Sinner, hanem a világelső Carlos Alcaraz ágára került, ám az elmúlt évekből kiindulva Djokovics aligha jut el odáig, hogy az elődöntőben farkasszemet nézzen a spanyollal.

Novak Djokovics évek óta képtelen átlépni az árnyékát Indian Wellsben, hosszú rossz sorozatot kellene megszakítania, hogy eljusson a Carlos Alcaraz elleni elődöntőig Fotó: Getty Images via AFP/Clive Brunskill

Djokovics ugyanis 2016-os tornagyőzelme óta még a negyeddöntőbe sem jutott be Indian Wellsben, tavaly rögtön az első mérkőzését elveszítette a tornán Botic van de Zandschulp ellen.

Djokovics visszatér, Alcaraz nem szervában látja a titkot

A kiemelteknek az első fordulóban nem kell játszaniuk, azaz Djokovics egyelőre még várja, hogy a lengyel Kamil Majchrzak vagy a francia óriás, Giovanni Mpetshi Perricard lesz-e az első ellenfele az Australian Open döntője óta, melyet Carlos Alcaraz ellen elveszített.