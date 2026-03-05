Kettős győzelmet aratott Magyarország Moszkvában

Oroszországban tárgyalt szerdán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A delegáció a magyarországi tavaszból az igencsak télies, havas Moszkvába érkezett meg, igen komoly célokkal.

Sikeres tárgyalást folytatott Szijjártó Péter Moszkvában (Fotó: AFP)

A látogatás tétje ugyanis nem volt kisebb, mint Magyarország energiabiztonságának garantálása.

Magyarországot ugyanis több irányból is nyomás alatt tartják: Kijev politikai okokból, szándékosan blokkolja a Barátság kőolajvezetéket, zsarolva ezzel hazánkat és Szlovákiát, miközben a tengeri szállítási útvonalak az iráni háború miatt bizonytalanná váltak – hívta fel ezzel kapcsolatban a figyelmet a tárcavezető.

Putyin a Kremlben fogadta a Szijjártó Pétert

A diplomáciai nagyüzem során Szijjártó Péter tárgyalt Denisz Manturov első miniszterelnök-helyettessel és Szergej Lavrov külügyminiszterrel is, a látogatás csúcspontja azonban a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel való találkozó volt a Kremlben.

Az orosz elnök elismerően szólt a magyar erőfeszítésekről, amelyek a bonyolult nemzetközi helyzet ellenére is a kapcsolatok fenntartását szolgálják.

Putyin kiemelte: a két ország együttműködése az energiaszektorban fenntartható és pozitív, különös tekintettel a paksi bővítésre.

Garancia a rezsicsökkentés megvédésére

A tárgyalások legfontosabb eredménye, hogy Vlagyimir Putyin garanciát vállalt: Oroszországban rendelkezésre állnak a szükséges kőolaj- és földgázmennyiségek, és azokat a szerződéseknek megfelelően le is szállítják Magyarországnak.

A legfontosabb, hogy Putyin elnök úrtól garanciát kaptam, kaptunk arra, hogy a nemzetközi árváltozásoktól függetlenül változatlan áron fogjuk megkapni azokat a mennyiségeket, amelyek Magyarország energiaellátásának biztonságához feltétlenül szükségesek

– jelentette ki Szijjártó Péter a tárgyalások után.

Ez a megállapodás kulcsfontosságú a rezsicsökkentés fenntartásához. Ha az olcsó orosz energiahordozók nem érkeznének meg, vagy ha a világpiaci árak begyűrűznének, az energiaárak az egekbe szöknének, és a magyar családok védelmét szolgáló rezsicsökkentést nem lehetne fenntartani.