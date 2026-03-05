szijjártó pétervlagyimir putyinmoszkva

Kettős győzelmet aratott Magyarország Moszkvában

Sorsdöntő tárgyalásokon van túl a magyar külgazdasági és külügyminiszter Moszkvában. Szijjártó Péter nem tért haza üres kézzel: Vlagyimir Putyin orosz elnök személyes garanciát vállalt arra, hogy a globális válságok ellenére Oroszország változatlan áron biztosítja Magyarország energiaellátását, ezzel megvédve a rezsicsökkentést. A diplomáciai siker azonban nem állt meg a gazdaságnál: a miniszteri gép fedélzetén két, kényszersorozott kárpátaljai magyar hadifogoly is hazatérhetett, akik így végleg megmenekültek a háború borzalmaitól.

Munkatársunktól
2026. 03. 05. 5:30
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Moszkvában Fotó: AFP
Oroszországban tárgyalt szerdán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A delegáció a magyarországi tavaszból az igencsak télies, havas Moszkvába érkezett meg, igen komoly célokkal.

Sikeres tárgyalást folytatott Szijjártó Péter Moszkvában
Sikeres tárgyalást folytatott Szijjártó Péter Moszkvában (Fotó: AFP)

A látogatás tétje ugyanis nem volt kisebb, mint Magyarország energiabiztonságának garantálása.

Magyarországot ugyanis több irányból is nyomás alatt tartják: Kijev politikai okokból, szándékosan blokkolja a Barátság kőolajvezetéket, zsarolva ezzel hazánkat és Szlovákiát, miközben a tengeri szállítási útvonalak az iráni háború miatt bizonytalanná váltak – hívta fel ezzel kapcsolatban a figyelmet a tárcavezető.

Putyin a Kremlben fogadta a Szijjártó Pétert

A diplomáciai nagyüzem során Szijjártó Péter tárgyalt Denisz Manturov első miniszterelnök-helyettessel és Szergej Lavrov külügyminiszterrel is, a látogatás csúcspontja azonban a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel való találkozó volt a Kremlben. 

Az orosz elnök elismerően szólt a magyar erőfeszítésekről, amelyek a bonyolult nemzetközi helyzet ellenére is a kapcsolatok fenntartását szolgálják.

Putyin kiemelte: a két ország együttműködése az energiaszektorban fenntartható és pozitív, különös tekintettel a paksi bővítésre.

Garancia a rezsicsökkentés megvédésére

A tárgyalások legfontosabb eredménye, hogy Vlagyimir Putyin garanciát vállalt: Oroszországban rendelkezésre állnak a szükséges kőolaj- és földgázmennyiségek, és azokat a szerződéseknek megfelelően le is szállítják Magyarországnak.

A legfontosabb, hogy Putyin elnök úrtól garanciát kaptam, kaptunk arra, hogy a nemzetközi árváltozásoktól függetlenül változatlan áron fogjuk megkapni azokat a mennyiségeket, amelyek Magyarország energiaellátásának biztonságához feltétlenül szükségesek

jelentette ki Szijjártó Péter a tárgyalások után.

Ez a megállapodás kulcsfontosságú a rezsicsökkentés fenntartásához. Ha az olcsó orosz energiahordozók nem érkeznének meg, vagy ha a világpiaci árak begyűrűznének, az energiaárak az egekbe szöknének, és a magyar családok védelmét szolgáló rezsicsökkentést nem lehetne fenntartani.

A felek abban is megegyeztek, hogy ha a vezetékes szállítási útvonalak ellehetetlenülnének, akkor alternatív megoldásokat keresnek. Magyarország számára mind a Barátság, mind a Török Áramlat vezeték működése kritikus fontosságú – fejtette ki Szijjártó Péter.

Magyar életek menekültek meg

A gazdasági sikerek mellett a látogatásnak volt egy mélyen emberi vonatkozása is. A kormány következetes álláspontja, hogy minden magyart megvéd, bárhol is legyen a világon. Ez különösen igaz azokra a kárpátaljai honfitársainkra, akiket az ukrán hatóságok kényszersorozással hurcoltak a frontra, gyakran megfelelő kiképzés nélkül küldve őket a halálba.

Sajnos többen életüket vesztették, eltűntek, vagy orosz hadifogságba kerültek. Orbán Viktor miniszterelnök a látogatást megelőzően telefonon egyeztetett Vlagyimir Putyinnal, és kérte a fogságba esett, magyar–ukrán kettős állampolgárságú katonák ügyének rendezését. A kérés meghallgatásra talált.

Tegnap a telefonbeszélgetésünk során a miniszterelnök úr, Orbán Viktor is arra kért minket, hogy vizsgáljuk meg annak lehetőségét, hogy bocsássuk szabadon azokat a magyar állampolgárokat, akik orosz hadifogságba kerültek. Ezek olyan hadifoglyok, akik kettős állampolgárok, tehát magyar és ukrán állampolgárok. Ők kényszersorozottak voltak. Meghoztuk azt a döntést, hogy két hadifoglyot szabadon bocsátunk, mint ahogy a miniszterelnök úr kérte, őket magukkal vihetik azon a repülőgépen, amivel érkeztek, és amivel visszatérnek

– fogalmazott az orosz elnök.

Így Szijjártó Péter nem egyedül tért haza: a miniszteri repülőgépen két kiszabadított magyar hadifogoly is helyet kapott.

Így két magyar ember visszanyeri a szabadságát, megmenekültek a háborúból, soha többet nem kell háborúba menniük, Magyarországon biztonságban lesznek

– hangsúlyozta a külgazdasági és külügyminiszter, aki a közösségi oldalán egy „Menjünk haza!” feliratú videóval is megörökítette a megható pillanatot.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Moszkvában (Fotó: AFP)

Bailey Schwab
idezojelekegyesült államok

A Trump-doktrína és az iráni háború

Bailey Schwab avatarja

Az amerikai katonai erő alkalmazása a perzsa állam ellen missziókiterjesztéshez vezethet.

