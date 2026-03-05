választásajánlóívbírság

Választás 2026: péntekig kell leadni az ajánlóíveket

Péntek 16 óráig gyűjthetik az ajánlásokat az országgyűlési választáson indulni kívánó jelöltek. A vissza nem vitt üres ívekért komoly bírság jár, négy éve országosan több mint kilencmillió forintot szabtak ki emiatt.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 03. 05. 6:47
Az országgyűlési választáson induláshoz szükséges ajánlásokat tartalmazó ajánlásgyűjtő íveket legkésőbb pénteken vissza kell vinniük a jelölteknek a választási irodákba. Az üres íveket is vissza kell adni, különben ívenként ezer forint bírságot szabnak ki rájuk.

Illusztráció (Fotó: MTI/Marjai János)

Az országgyűlési választáson induló jelöltek és jelölőszervezetek csak a választási irodák által kiadott íveken gyűjthetik az ajánlásokat. Az íveken szerepel az ív sorszáma, az egyéni választókerületi választási irodák ez alapján tartják nyilván, ki mennyi ívet vett át.

A jelöltek pénteken 16 óráig gyűjthetik az országgyűlési választáson induláshoz szükséges ajánlásokat, az íveket ezután vissza kell vinni a választási irodákba.

Az összes olyan ajánlóívet, amely nem üres, pénteken 16 óráig kell visszaszolgáltatni, azokat pedig, amelyek nem tartalmaznak ajánlást, legkésőbb szombaton 16 óráig. 

Annak, aki az ívek visszavitelének a határidejét elmulasztja, ívenként ezer forint bírságot kell fizetnie.

Négy évvel ezelőtt a jelöltek, jelölőszervezetek országosan összesen mintegy 9300 ajánlóívet nem vittek vissza a választási irodákba, az illetékes választási bizottságok ezért több mint kilencmillió forint bírságot szabtak ki rájuk.

Borítókép: Tömött sorok a Fidesz–KDNP-jelöltek standjainál (Forrás: Facebook)

               
       
       
       

