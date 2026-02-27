Kutyaszorítóban a kis pártok, már az ajánlások gyűjtésével is megszenvednek

Félidőhöz érkezett az aláírásgyűjtési időszak, a pártok jelöltjeinek még egy hetük van, hogy az induláshoz szükséges ötszáz ajánlást megszerezzék és leadják a helyi választási irodáknál.

Jobbik, az elpusztíthatatlan erő – írta korábban Földi István (Forrás: Facebook)

Rezeg a léc a Jobbiknál

A Nemzeti Választási Iroda péntek reggeli adatai szerint több ellenzéki párt is nehéz helyzetben van. Az aláírások nem gyűlnek, így

az is kérdéses, hogy sikerül-e az országos lista állításához szükséges 71 választókerületben jelöltet állítani végül.

A legrosszabb helyzetben jelenleg egyértelműen a Jobbik van, a párt 104 jelöltje közül eddig mindössze három indulót jegyzett be az NVI, azaz ők adtak le eddig legalább ötszáz támogató aláírást. Közülük az egyik Lukács László György, a Jobbik frakciójának vezetője, rajta kívül Kiss Sándor és Földi István, Jakab Péter korábbi szövetségese járt eddig sikerrel. Ismert, Földi István Jakab elnöksége alatt a baloldali szivárványkoalíció részeként indult a 2022-es választáson.

Nem sikerült még összegyűjteni a szükséges számú ajánlást azonban Adorján Béla pártelnöknek vagy olyan meghatározó jobbikosnak, mint Z. Kárpát Dániel,

aki függetlenül az elnök személyétől, a párt belső viszályaitól, a Jobbik 2018-as szakadásán át gyakorlatilag mindig alelnöki pozícióban asszisztálta végig a párt lejmenetét.

Dobrev Klára is küzd a pártért

A Demokratikus Koalíció sincs sokkal jobb helyzetben, az NVI eddig mindössze 22 jelöltet jegyzett be a 106 indulóból,

Kálmán Olga, Vadai Ágnes, Gy. Németh Erzsébet vagy Gréczi Zsolt sincs köztük, nekik még egy hetük van összeszedni és leadni az ötszáz ajánlást.

Vadai Ágnest sem jegyezte még be az NVI (Forrás: Facebook)

A Mi Hazánk a harmadik

A parlamenti pártok közül egyértelműen a Mi Hazánk van a legjobb helyzetben, a párt már 75 egyéni választókerületi jelöltjét jegyezte be vagy vette nyilvántartásba az NVI, így

a Fidesz és a Tisza Párt mellett jelenleg a Mi Hazánk az egyedüli párt, amely rendelkezik a listaállításhoz szükséges 71 hivatalosan bejegyzett jelölttel.

Nem áll túl jól a szénája a Magyar Kétfarkú Kutya Pártnak sem, a szervezet 81 egyéni választókerületi jelölttel indult, közülük mindössze négynek sikerült eddig megfelelni az elvárásoknak, de meglepő módon még a függetlenként induló ex-párbeszédes Tordai Bencét sem jegyezték még be.