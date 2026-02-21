Rendkívüli

miniszterelnökVálasztás 2026aláírásorbán viktorfidesz

Orbán Viktor: Mindenhol összegyűjtöttük az ajánlásokat + videó

Nagyok vagyunk, erősek vagyunk és győzni fogunk – írta közösségi oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök bejelentette: a Fidesz–KDNP már mindenhol összegyűjtötte az aláírásokat.

Magyar Nemzet
2026. 02. 21. 10:03
hollósy andrás/facebook
Már minden választókerületben összegyűjtöttük az induláshoz szükséges ajánlásokat – jelentette be Orbán Viktor.

A miniszterelnök a közösségi oldalán tudatta: a Fidesz–KDNP országgyűlési képviselőjelöltjeinek az ország minden választókerületében sikerült néhány óra alatt a megfelelő számú ajánlást begyűjteni.

Nagyok vagyunk, erősek vagyunk és győzni fogunk!

– írta a kormányfő.

– Az, hogy mi leszünk meg leghamarabb, mi vagyunk a leggyorsabbak, mi vagyunk a legnagyobbak, harmincegynéhány éves fideszes múlttal a hátunk mögött elvárható. Ami engem ilyenkor jobban izgat, hogy mi a fogadtatás. És azt mondják, hogy nagyon jó a fogadtatás.

Hogy rendszerváltó hangulat lenne, ordas nagy kamu, ebből semmi nem igaz.

Az emberek lelkesek, szívesen támogatnak bennünket – foglalta össze az aláírásgyűjtés tapasztalatait új videójában Orbán Viktor útban a békéscsabai háborúellenes gyűlésre.

Mint beszámoltunk róla, reggel indult a hivatalos kampányidőszak, a választási induláshoz szükséges ajánlások összegyűjtése, amire két hét áll rendelkezésre. A Fidesz–KDNP diósgyőri jelöltje, Hollósy András rekordidő alatt, háromnegyed órán belül megszerezte az aláírásokat.

 

