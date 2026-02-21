Hivatalosan is elindult a kampány, a tét minden eddiginél nagyobb, háború vagy béke

Mától hivatalosan is elindult a választási kampány. A tét minden eddiginél nagyobb. Magyarország jövőjéről döntünk: béke vagy háború. A Tisza veszélyes, összejátszik az ukránokkal, háborúba vinné Magyarországot - tudatta közösségi oldalán Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

Hozzátette: Magyar Péter mára teljesen egyértelművé tette, hogy a háborúpárti brüsszeli elit és az ukránok érdekeit szolgálja. Münchenben háborúpárti paktumot kötött, és az ukránokkal összejátszva odáig ment, hogy Zelenszkij támogatásáért cserébe kész veszélyeztetni a magyarok energiaellátását és üzemanyag ellátását.

Orbán Balázs rámutatott: a Tisza bevallottan hazudik az embereknek: valódi programjukban pénzbehajtásra, megszorításokra és adóemelésekre készülnek, és maguk vallották be, hogy erről nem beszélnek, mert abba belebuknának.

A politikai igazgató emlékeztetett, hogy Orbán Viktor és a Fidesz az elmúlt években bebizonyította: a nemzeti oldalnak tényleg Magyarország az első. Mi nemet mondtunk a migrációra, most nemet mondunk a háborúra. Nem adjuk oda sem a magyarok pénzét, sem a fiataljainkat egy olyan háborúért, amihez semmi közünk.

Orbán Balázs közölte: képviselőjelöltjeik a mai napon összegyűjtik az induláshoz szükséges ajánlásokat, és aztán tovább folytatják az ajánlások gyűjtését! Célunk világos: az áprilisi választás után ismét békepárti, nemzeti kormány és parlament alakuljon, amely megvédi Magyarország békéjét, biztonságát és szuverenitását. A Fidesz a biztos választás! - írta.