Oroszország a kremencsuki finomítót támadta

Az energiaügyi miniszter az ukrán parlamentben tartott beszámolót az orosz támadásokról. Denisz Smihal szerint habár Oroszország az ukrán üzemanyag-ellátás megbénítását tűzte ki célul, az ország ellátása továbbra is stabil – írja a Kyiv Post.

Oroszország elképesztő mennyiségű eszközt vetett be az olajfinomító elpusztítása érdekében

Smihal a parlament előtt hangsúlyozta, hogy egyedül a kremencsuki olajfinomítót 69 rakéta és mintegy 260 drón célozta meg Oroszország ukrán energetikai infrastruktúra elleni hadjáratának kezdete óta. „Oroszország több ezer rakétával és drónnal próbálja elpusztítani Ukrajna energiaszektorát, beleértve az olajfinomító iparunkat is” – mondta.