UkrajnaOroszországenergiaellátás

Oroszország a kremencsuki finomítót támadta

Denisz Smihal energiaügyi miniszter közleménye szerint több mint hatvan rakéta és több száz drón vette célba a legnagyobb ukrán olajfinomítót. A politikus szerint Oroszország egyértelmű célja az üzemanyag-ellátás megbénítása, azonban ez egyelőre nem sikerült.

Magyar Nemzet
2026. 03. 13. 20:13
Fotó: HANDOUT Forrás: STATE EMERGENSY SERVICE OF UKRAI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az energiaügyi miniszter az ukrán parlamentben tartott beszámolót az orosz támadásokról. Denisz Smihal szerint habár Oroszország az ukrán üzemanyag-ellátás megbénítását tűzte ki célul, az ország ellátása továbbra is stabil – írja a Kyiv Post

Oroszország elképesztő mennyiségű eszközt vetett be az olajfinomító elpusztítása érdekében
Oroszország elképesztő mennyiségű eszközt vetett be az olajfinomító elpusztítása érdekében 
(Fotó: HANDOUT / STATE EMERGENSY SERVICE OF UKRAI)

Smihal a parlament előtt hangsúlyozta, hogy egyedül a kremencsuki olajfinomítót 69 rakéta és mintegy 260 drón célozta meg Oroszország ukrán energetikai infrastruktúra elleni hadjáratának kezdete óta. „Oroszország több ezer rakétával és drónnal próbálja elpusztítani Ukrajna energiaszektorát, beleértve az olajfinomító iparunkat is” – mondta. 

„Összesen körülbelül 260 drón csapódott be a létesítménybe és még ennél is többet indítottak az irányába” – nyomatékosította a politikus. „A támadások ellenére Ukrajnának a megnövekedett import révén sikerült stabilizálnia az üzemanyag-ellátást” – tette hozzá.

„Csak márciusban Ukrajna már közel 250 ezer tonna benzint, dízelüzemanyagot és cseppfolyósított gázt importált” – mondta Smihal, megjegyezve, hogy a legtöbb üzemanyag-szállítási szerződés teljesítése jelenleg folyamatban van, miután a hónap elején fennakadások voltak. Ukrajna jelenleg közel 100 ezer tonna benzint és dízelt tart tartalékban – mondta. Február 1-jén a tartalékok 64 ezer tonna benzint és 83 ezer tonna dízelt tettek ki.

A legnagyobb üzemanyag-szállítmányok Lengyelországból, Litvániából, Romániából és Görögországból érkeznek, bár összesen több mint 10 országból érkeznek készletek.

„Az üzemanyag-elérhetőség helyzete jelenleg ellenőrzés alatt áll. A kormány folyamatos kapcsolatban áll az üzemanyag-kiskereskedőkkel, és ahol csak lehetséges, segítséget nyújt” – hangsúlyozta. 

Ukrajnában, ahogy a régió több más országában is, ismét emelkedni kezdtek az üzemanyagárak, amely részben az Egyesült Államok és Irán közötti háborúnak köszönhető.

Borítókép: Ukrán tűzoltók küzdenek a lángokkal (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu