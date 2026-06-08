A nyári mozgásforma, amire kevesen gondolnak, pedig sokat segíthet

Mire figyeljünk nyújtás közben?
- Soha ne rugózzunk hirtelen.
- A nyújtás ne fájjon.
- Lélegezzünk nyugodtan, egyenletesen.
- Kánikulában inkább reggel vagy este mozogjunk.
- Már napi 10 perc is sokat számíthat.
Egyensúlyjavító gyakorlatok
Az egészséges időskor szempontjából az egyensúlyérzék fejlesztése kulcsfontosságú. Hozzájárulhat a stabilabb járáshoz, csökkentheti az elesések kockázatát és segíthet abban, hogy hosszabb ideig megőrizzük önállóságunkat. Egy jól összeállított mozgásprogram állóképességi, egyensúly- és hajlékonysági elemeket is tartalmaz.
Egy lábon állás
Álljunk egy stabil szék vagy asztal mellé, és szükség esetén kapaszkodjunk meg. Emeljük fel az egyik lábunkat néhány centiméterre a talajtól, majd tartsuk meg a helyzetet 10-15 másodpercig. Ezután váltsunk lábat. Az egyik legegyszerűbb, mégis leghatékonyabb egyensúlyfejlesztő gyakorlat.
Saroktól lábujjig séta
Lassan sétáljunk egy egyenes vonal mentén úgy, hogy az egyik láb sarka mindig érintse a másik láb lábujját. Ez a gyakorlat fejleszti a koordinációt és a stabilitást, miközben a járást is biztonságosabbá teheti.
Helyben járás térdemeléssel
Lassan emeljük fel felváltva a térdeinket, mintha menetelnénk. A gyakorlat egyszerre dolgoztatja meg a lábizmokat és az egyensúlyért felelős izmokat, ezért különösen hasznos lehet 50 év felett.
Mozgás nyáron – mikor nem ajánlott?
- déli hőségben
- szédülés, vérnyomás-ingadozás, mellkasi panasz esetén
- akut ízületi gyulladásnál
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