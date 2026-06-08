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A nyári mozgásforma, amire kevesen gondolnak, pedig sokat segíthet

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Van, aki nyáron sokkal többet mozog: úszik, kirándul, sétál a vízparton vagy a városban. Másoknak viszont a hőség még a legkisebb aktivitástól is elveszi a kedvét. Pedig a mozgás nyáron sem feltétlenül jelent hosszú edzéseket. Már napi tíz perc a hűvös lakásban is elég lehet. 

Bogos Zsuzsanna
2026. 06. 08. 5:39
Fotó: JIRI IK0NOMIDIS Forrás: pexels
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Mire figyeljünk nyújtás közben?

  • Soha ne rugózzunk hirtelen.
  • A nyújtás ne fájjon.
  • Lélegezzünk nyugodtan, egyenletesen.
  • Kánikulában inkább reggel vagy este mozogjunk.
  • Már napi 10 perc is sokat számíthat.

Egyensúlyjavító gyakorlatok 

Az egészséges időskor szempontjából az egyensúlyérzék fejlesztése kulcsfontosságú. Hozzájárulhat a stabilabb járáshoz, csökkentheti az elesések kockázatát és segíthet abban, hogy hosszabb ideig megőrizzük önállóságunkat. Egy jól összeállított mozgásprogram állóképességi, egyensúly- és hajlékonysági elemeket is tartalmaz.

Egy lábon állás

Álljunk egy stabil szék vagy asztal mellé, és szükség esetén kapaszkodjunk meg. Emeljük fel az egyik lábunkat néhány centiméterre a talajtól, majd tartsuk meg a helyzetet 10-15 másodpercig. Ezután váltsunk lábat. Az egyik legegyszerűbb, mégis leghatékonyabb egyensúlyfejlesztő gyakorlat.

Saroktól lábujjig séta

Lassan sétáljunk egy egyenes vonal mentén úgy, hogy az egyik láb sarka mindig érintse a másik láb lábujját. Ez a gyakorlat fejleszti a koordinációt és a stabilitást, miközben a járást is biztonságosabbá teheti.

Helyben járás térdemeléssel

Lassan emeljük fel felváltva a térdeinket, mintha menetelnénk. A gyakorlat egyszerre dolgoztatja meg a lábizmokat és az egyensúlyért felelős izmokat, ezért különösen hasznos lehet 50 év felett.

Mozgás nyáron – mikor nem ajánlott?

  • déli hőségben
  • szédülés, vérnyomás-ingadozás, mellkasi panasz esetén
  • akut ízületi gyulladásnál

 

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