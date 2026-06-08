A nyári mozgásforma, amire kevesen gondolnak, pedig sokat segíthet

Mire figyeljünk nyújtás közben?

Soha ne rugózzunk hirtelen.

A nyújtás ne fájjon.

Lélegezzünk nyugodtan, egyenletesen.

Kánikulában inkább reggel vagy este mozogjunk.

Már napi 10 perc is sokat számíthat.

Egyensúlyjavító gyakorlatok

Az egészséges időskor szempontjából az egyensúlyérzék fejlesztése kulcsfontosságú. Hozzájárulhat a stabilabb járáshoz, csökkentheti az elesések kockázatát és segíthet abban, hogy hosszabb ideig megőrizzük önállóságunkat. Egy jól összeállított mozgásprogram állóképességi, egyensúly- és hajlékonysági elemeket is tartalmaz.

Egy lábon állás

Álljunk egy stabil szék vagy asztal mellé, és szükség esetén kapaszkodjunk meg. Emeljük fel az egyik lábunkat néhány centiméterre a talajtól, majd tartsuk meg a helyzetet 10-15 másodpercig. Ezután váltsunk lábat. Az egyik legegyszerűbb, mégis leghatékonyabb egyensúlyfejlesztő gyakorlat.

Saroktól lábujjig séta

Lassan sétáljunk egy egyenes vonal mentén úgy, hogy az egyik láb sarka mindig érintse a másik láb lábujját. Ez a gyakorlat fejleszti a koordinációt és a stabilitást, miközben a járást is biztonságosabbá teheti.

Helyben járás térdemeléssel

Lassan emeljük fel felváltva a térdeinket, mintha menetelnénk. A gyakorlat egyszerre dolgoztatja meg a lábizmokat és az egyensúlyért felelős izmokat, ezért különösen hasznos lehet 50 év felett.

Mozgás nyáron – mikor nem ajánlott?