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Miért vásárolunk annyi felesleges dolgot?

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Tele vannak a szekrények, megteltek a polcok, zsúfolttá váltak a fiókok – mégis sokan érzik úgy, hogy mindig hiányzik még valami. Egy új ruhadarab, egy korszerűbb elektronikai eszköz, egy lakberendezési kiegészítő vagy egy régóta áhított apróság. A digitális világban mindehhez ma már szinte semmilyen erőfeszítés nem szükséges: néhány érintés a telefon kijelzőjén, és a kiválasztott termék hamarosan megérkezhet otthonunkba.

Munkatársunktól
2026. 07. 08. 14:06
Fotó: Pexels
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Az akciók rejtett hatása

A kereskedők jól ismerik az emberi döntéshozatal működését. 

Az időkorlátos ajánlatok, a villámkedvezmények és az „utolsó darabok” üzenetei sürgető érzést keltenek. 

Ilyenkor sokan már nem azt mérlegelik, valóban szükségük van-e az adott termékre, hanem attól tartanak, hogy elszalasztanak egy kedvező lehetőséget. A kimaradástól való félelem – amelyet gyakran FOMO-ként említenek – sok esetben erősebb ösztönző lehet, mint maga a tényleges igény. Így kerülhetnek a kosárba olyan termékek is, amelyek néhány hét múlva már csak a helyet foglalják.

A boldogság nem megvásárolható

Bár a vásárlás kellemes élményt jelenthet, egyre több kutatás mutat rá arra, hogy a tartós elégedettséget elsősorban nem a birtokolt javak mennyisége, hanem az élmények és az emberi kapcsolatok minősége határozza meg. Egy közös utazás, egy családi program, egy tartalmas beszélgetés vagy egy emlékezetes pillanat gyakran maradandóbb nyomot hagy bennünk, mint egy újabb használati eszköz. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy minden vásárlás felesleges lenne. A probléma akkor kezdődik, amikor a megszerzett dolgoktól várjuk azt a boldogságot vagy belső egyensúlyt, amelyet valójában más területeken találhatunk meg.

Fotó: Pexels

Amikor a kevesebb több

Az elmúlt években egyre többen fordulnak a tudatosabb vásárlás és az egyszerűbb életvitel felé. Egyre gyakoribb, hogy valaki megáll egy pillanatra egy döntés előtt, és felteszi magának a kérdést: valóban szükségem van erre, vagy csak egy pillanatnyi késztetés vezet? Sokszor már ez az egyszerű mérlegelés is elegendő ahhoz, hogy felismerjük: egy kiszemelt darab nélkül sem lenne hiányosabb a mindennapunk. A kevesebb felesleges holmi nemcsak a pénztárcát kíméli, hanem rendezettebb otthont is teremthet.

A fogyasztói társadalom természetéből fakadóan folyamatosan arra ösztönöz bennünket, hogy többre, korszerűbbre és látványosabbra vágyjunk. A valódi elégedettség azonban sokszor nem abból születik, amit még megszerzünk, hanem abból, hogy felismerjük: már most is több minden vesz körül bennünket, mint amennyire valóban szükségünk van.

 

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