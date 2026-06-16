Mit kíván a szervezet valójában a nagy melegben?

Kálium és magnézium: a nyári időszak két fontos szereplője

A kálium segíti a sejtek megfelelő folyadékháztartását, valamint az izmok normál működését. Természetes forrásai közé tartozik a banán, a paradicsom, a burgonya, a hüvelyesek. A magnéziumról gyakran csak akkor esik szó, amikor már jelentkeznek a hiány tünetei. Pedig a fokozott izzadás időszakában különösen fontos lehet a megfelelő bevitel. A spenót, az olajos magvak, a mandula vagy a dió kiváló természetes forrásai.

Láthatjuk, hogy a nyári saláták sok kedvelt alapanyaga egyszerre több fronton is támogatja a szervezetet: víztartalmával hidratál, miközben ásványi anyagokat is biztosít.

A test nem csak üdítőt kér

A nyári hőségben sokan az édes italokat vagy a jeges finomságokat kívánják. Ezek rövid távon felfrissíthetnek, de nem feltétlenül azt adják meg, amire a szervezetnek valóban szüksége van. Sokkal többet nyerhetünk egy tányér görögdinnyével, egy uborkás-paradicsomos salátával vagy egy gyümölcsökkel gazdagított joghurttal. Ezek egyszerre segítenek a folyadékpótlásban, támogatják az ásványianyag-egyensúlyt, és könnyebbnek is érezzük magunkat utánuk.

Nyáron tehát nemcsak többet kell inni, hanem több vízben gazdag zöldséget és gyümölcsöt is érdemes fogyasztani, mert a folyadék- és ásványianyag-pótlás jelentős része valójában az étellel történik.