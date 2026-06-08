Kiakadtak a norvégok, vb-ellenfelet neveztek amatőrnek a torna előtt napokkal
Vasárnap este Marokkó és Norvégia válogatottja 1-1-es döntetlent játszott a labdarúgó-vb előtti utolsó felkészülési mérkőzésükön. Norvégia szövetségi kapitánya, Staale Solbakken a lefújás után azonban kiakadt a sajtótájékoztatón, és a skótokat kritizálta, akik szombaton lemondták az eredetileg hétfőre tervezett zárt kapus mérkőzést a két válogatott között. Solbakken szerint a skótok a profizmus teljes hiányáról tettek tanúbizonyosságot.
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