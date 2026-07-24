Szakmai hibát követtek el a kormányfőt védő személyek, ezért tudták leköpni Magyar Pétert
Tévedtek Magyar Péterék, amikor azt gondolták, hogy negligálhatják a Terrorelhárítási Központot, és mások hasonló színvonalon el tudják látni a miniszterelnök védelmét – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Horváth József. A biztonságpolitikai szakértő mindezt a kormányfőt ért inzultus kapcsán mondta, hangsúlyozva, hogy a TEK nagyon komoly szakmai érték Magyarországon.
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