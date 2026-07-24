Indul a harc a diákokért a bankoknál

Sok frissen felvett hallgató a tandíj vagy a mindennapi megélhetés fedezésére diákhitelt is felvesz, ehhez pedig szintén elengedhetetlen a saját névre szóló bankszámla. A szabadon felhasználható Diákhitel1 konstrukció keretében havi 15 ezertől 150 ezer forintig vehető fel összeg, így félévenként akár 750 ezer forinthoz is hozzá lehet jutni; a hitel kamata jelenleg évi 8,18 százalék. A kizárólag a tanulmányi önköltségre fordítható Diákhitel2 ezzel szemben teljesen kamatmentes, és az igényelt összeget nem a hallgató kapja kézhez, hanem közvetlenül az oktatási intézménynek utalják. A két konstrukció egyszerre, ugyanarra a képzésre is igényelhető, ha valaki önköltséges helyre nyert felvételt: a Diákhitel2 a tandíjat fedezi, a Diákhitel1 pedig szabadon elkölthető.