Sok frissen felvett hallgató a tandíj vagy a mindennapi megélhetés fedezésére diákhitelt is felvesz, ehhez pedig szintén elengedhetetlen a saját névre szóló bankszámla. A szabadon felhasználható Diákhitel1 konstrukció keretében havi 15 ezertől 150 ezer forintig vehető fel összeg, így félévenként akár 750 ezer forinthoz is hozzá lehet jutni; a hitel kamata jelenleg évi 8,18 százalék. A kizárólag a tanulmányi önköltségre fordítható Diákhitel2 ezzel szemben teljesen kamatmentes, és az igényelt összeget nem a hallgató kapja kézhez, hanem közvetlenül az oktatási intézménynek utalják. A két konstrukció egyszerre, ugyanarra a képzésre is igényelhető, ha valaki önköltséges helyre nyert felvételt: a Diákhitel2 a tandíjat fedezi, a Diákhitel1 pedig szabadon elkölthető.
Indul a harc a diákokért a bankoknál
Kihirdették a felvételi ponthatárokat, az újdonsült egyetemisták és főiskolások kegyeit pedig vonzóbbnál vonzóbb ajánlatottak keresik a bankok idén is. A trend nem újkeletű, az elmúlt évek során már jellemző volt az őszi iskolakezdés előtti intenvíz akciós időszak a pénzintézeteknél. Annak a diáknak is érdemes körülnéznie, aki már rendelkezik bankszámlával, több tízezer forintnyi jóváírás érhető el ugyanis egy-egy új számla nyitásakor.
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