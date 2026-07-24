Kiderült, miért oszlott fel a III. kerületi Fidesz-frakció

Malinás szerint évek óta tartó belső harc vezetett a szakításhoz

A kilépő Malinás Sándor ugyanakkor egészen más képet festett a történtekről.

Elmondása szerint a III. kerületi Fideszben már jóval a legutóbbi országgyűlési és az időközi önkormányzati kampányok előtt kialakult egy mély belső konfliktus. Állítása szerint két tábor állt egymással szemben: az egyik oldalt Puskás Péter korábbi frakcióvezető, Gyepes Ádám és Stolmer Ákos alkotta, míg a másik oldalon azok álltak,

akiket a helyi szervezet „értelmiségi gerincének” nevezett.

Orbán Viktor és Malinás Sándor képviselő (Forrás: Instagram)

Malinás szerint a Gyepes köré szerveződő csoport fokozatosan minden fontos döntési jogkört magához vont, miközben a személyi, kommunikációs és frakciót érintő kérdésekből tudatosan kiszorították azokat, akik korábban jelentős munkát végeztek a szervezetben.

A függetlenné vált képviselő úgy fogalmazott: a mostani kilépés ennek az évek óta húzódó konfliktusnak a lezárása volt.

Egyelőre nem alapítanak új politikai szervezetet

Arra a kérdésre, hogy új mozgalom vagy politikai szerveződés létrehozását tervezik-e, Malinás Sándor azt válaszolta: erről még korai beszélni. Kiemelte, hogy jelenleg elsődleges feladatának választókerülete fejlesztését tartja, és a jövőben is helyi ügyekkel kíván foglalkozni. Ugyanakkor jelezte, hogy továbbra is kapcsolatban kíván maradni azokkal, akiket a polgári oldal korábbi értelmiségi közösségének nevezett.

Megszűnt az önálló frakció

A két képviselő távozásával az óbudai Fidesz-frakció létszáma két főre csökkent, így az önkormányzati szabályok alapján megszűnt önálló frakcióként működni.

Kiss László polgármester a történteket bejelentve azt írta, hogy tudomása szerint ez az első olyan magyarországi önkormányzat, ahol megszűnt a Fidesz önálló frakciója. A DK-s városvezető egyúttal jelezte: a jövőben a függetlenné vált képviselőkkel is együtt kíván működni, amennyiben a kerület érdekeit tartják szem előtt.