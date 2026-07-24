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Népharag zúdult Magyar Péterre: saját hívei is számonkérik a Tisza-kormány kinevezéseit

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Hiába akarta a Fideszt támadni Magyar Péter, saját közösségi oldalán is komoly bírálatokkal szembesült. A miniszterelnök a Tisztítótűz műveletet hirdető bejegyzése alatt számos hozzászóló a Tisza-kormány vitatott kinevezéseit, különösen Divinyi Zsombor ügyét kérte számon, többen pedig azt írták: nem ezt ígérték a kampányban.

Gábor Márton
2026. 07. 24. 12:49
Magyar Péter miniszterelnök Fotó: Hatlaczki Balázs
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Egy kommentelő így fogalmazott:

„Kormányozni kellene már, de nem hátrafelé miniszterelnök úr.”

Más pedig azt írta:

„Nem esik szét, csak változik... Ez is szemfényvesztés! Nem erről volt szó a kampányban.”

Akadt olyan hozzászólás is, amely szerint „A gyárak zárnak be, de erről egy szó nem esik”. Mások az üzemanyagárak, az áfacsökkentés vagy más kampányígéretek teljesítését hiányolták.

Különösen figyelemre méltó, hogy több kritikus hozzászólás láthatóan nem ellenzéki oldalról érkezett, hanem olyan kommentelőktől, akik egyébként támogató hangnemben szóltak a kormány munkájáról, ugyanakkor a vitatott kinevezéseket elfogadhatatlannak nevezték.

Egyikük szerint „Nehéz lesz így egyben tartani a közösséget”.

Más úgy fogalmazott: „Ezek a kinevezések nagy felháborodást keltenek”.

Volt, aki pedig arra figyelmeztetett: „Óvatosabban kéne vezetői szinten eljárni”.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Ladóczki Balázs)

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