Teljesült a Forma–1 legendájának kívánsága a Magyar Nagydíj szabadedzésein

Lewis Hamilton nyerte a második szabadedzést a Magyar Nagydíjon Fotó: Mirkó István / MI

Telt ház a Magyar Nagydíjon

Annak ellenére, hogy a pénteki nap hagyományosan nem a legerősebb a Hungaroringen, már reggel sejteni lehetett, hogy ezúttal is jelentős lesz a nézőszám. Érdeklődésünkre az egyik jegypénztárban elmondták, hogy több lelátóra már egyáltalán nem lehet belépőt váltani, így nem meglepő, hogy a távolabbi tribünök is szépen megteltek. Az egyre igényesebb környezet és az évről évre bővülő közönségprogramok egyre több látogatót vonzanak a Hungaroringre. Ami pedig különösen szembetűnő: évről évre egyre több a magyar szurkoló.

Mindenesetre aki most kapna észbe, hogy élőben is megnézné a Forma–1 sztárjait, már csak korlátozott számban juthat belépőhöz, és kizárólag a szombati programra. A vasárnapi futamra minden jegy elkelt.

Leclerc, majd Hamilton volt a leggyorsabb

Akik azonban pénteken kilátogattak a Hungaroringre, nem unatkozhattak. A betétfutamok időmérői és a Forma–1 két szabadedzése is tartogatott látványos jeleneteket. Ezek közül Lance Stroll balesete volt a legérdekesebb: a kétszázadik nagydíjára készülő kanadai Aston Martinjának felfüggesztése nagy sebességnél eltört, így a falnak csapódott, ami miatt piros zászlóval megszakították az edzést. Az incidens azért is különösen kellemetlen, mert az egész szezonban küszködő Aston Martin erre a hétvégére jelentősen átdolgozott autóval érkezett Mogyoródra.

A napot a Ferrari uralta: az első szabadedzésen Charles Leclerc, a másodikon csapattársa, Lewis Hamilton bizonyult a leggyorsabbnak. Max Verstappen a harmadik helyével szintén biztató teljesítményt nyújtott. A világbajnoki pontversenyt vezető Kimi Antonelli csak a második szabadedzésen ült autóba, ahol a vártnál több hibával a 13. helyen zárt.

A Magyar Nagydíj programja szombaton 12.30-kor a harmadik szabadedzéssel folytatódik, majd 16 órától rendezik az időmérőt. A vasárnapi futam 15 órakor rajtol.