magyar nagydíjforma – 1hungaroring

Teljesült a Forma–1 legendájának kívánsága a Magyar Nagydíj szabadedzésein

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Pénteken már a Forma–1-es pilóták is versenyautóba ültek, de a Magyar Nagydíjon a pályán kívül is bőven akadt program és érdekesség. Közülük talán a legfontosabb, hogy az idei évtől a Hungaroring valamennyi kanyarja nevet kapott, az ünnepélyes névadón pedig a sportág igazi legendái is jelen voltak. A nap leggyorsabb körét a Mogyoródon nyolcszoros győztes Lewis Hamilton teljesítette.

Magyar Nemzet
2026. 07. 24. 19:06
Gyulay Zsolt társaságában örökítette meg Lewis Hamilton a kézjegyét Forrás: Facebook/Hungaroring
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
Lewis Hamilton nyerte a második szabadedzést a Magyar Nagydíjon
Lewis Hamilton nyerte a második szabadedzést a Magyar Nagydíjon Fotó: Mirkó István / MI

Telt ház a Magyar Nagydíjon

Annak ellenére, hogy a pénteki nap hagyományosan nem a legerősebb a Hungaroringen, már reggel sejteni lehetett, hogy ezúttal is jelentős lesz a nézőszám. Érdeklődésünkre az egyik jegypénztárban elmondták, hogy több lelátóra már egyáltalán nem lehet belépőt váltani, így nem meglepő, hogy a távolabbi tribünök is szépen megteltek. Az egyre igényesebb környezet és az évről évre bővülő közönségprogramok egyre több látogatót vonzanak a Hungaroringre. Ami pedig különösen szembetűnő: évről évre egyre több a magyar szurkoló.

Mindenesetre aki most kapna észbe, hogy élőben is megnézné a Forma–1 sztárjait, már csak korlátozott számban juthat belépőhöz, és kizárólag a szombati programra. A vasárnapi futamra minden jegy elkelt.

Leclerc, majd Hamilton volt a leggyorsabb

Akik azonban pénteken kilátogattak a Hungaroringre, nem unatkozhattak. A betétfutamok időmérői és a Forma–1 két szabadedzése is tartogatott látványos jeleneteket. Ezek közül Lance Stroll balesete volt a legérdekesebb: a kétszázadik nagydíjára készülő kanadai Aston Martinjának felfüggesztése nagy sebességnél eltört, így a falnak csapódott, ami miatt piros zászlóval megszakították az edzést. Az incidens azért is különösen kellemetlen, mert az egész szezonban küszködő Aston Martin erre a hétvégére jelentősen átdolgozott autóval érkezett Mogyoródra.

A napot a Ferrari uralta: az első szabadedzésen Charles Leclerc, a másodikon csapattársa, Lewis Hamilton bizonyult a leggyorsabbnak. Max Verstappen a harmadik helyével szintén biztató teljesítményt nyújtott. A világbajnoki pontversenyt vezető Kimi Antonelli csak a második szabadedzésen ült autóba, ahol a vártnál több hibával a 13. helyen zárt.

A Magyar Nagydíj programja szombaton 12.30-kor a harmadik szabadedzéssel folytatódik, majd 16 órától rendezik az időmérőt. A vasárnapi futam 15 órakor rajtol.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelek24. hu

Egy helyreigazítás

Bayer Zsolt avatarja

Hátha az érintettek nem hozzák le.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.