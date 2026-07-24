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Fenyegeti Brüsszel a TikTokot, mert nem vigyáz a kiskorúakra

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Az Európai Bizottság előzetes megállapítása szerint a TikTok megsértette a digitális szolgáltatásokról szóló rendeletet, mivel nem gondoskodik a kiskorúak felhasználói fiókjainak biztonságáról. A szolgáltató azt ígéri, együttműködik Brüsszellel.

Magyar Nemzet
2026. 07. 24. 16:46
Fotó: BEATA ZAWRZEL Forrás: NurPhoto
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Bayer Zsolt
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A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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