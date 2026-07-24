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Még hogy beteg! Pogacar döbbenetes választ adott a kétkedőknek az Alpe d’Huezen

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Tadej Pogacar minden kételyt eloszlatott a Tour de France 19., pénteki hegyi szakaszán: a sárga trikós szlovén az Alpe d’Huez lábánál indított támadással utolérte a több mint háromperces előnnyel menekülőket, majd fölényesen győzött. Pogacar először nyert a legendás emelkedőn, ráadásul Marco Pantani mászási rekordját is megdöntötte.

Novák Miklós
2026. 07. 24. 17:56
Tadej Pogacar talán már most minden idők legjobb országúti kerékpárosa Fotó: JEFF PACHOUD Forrás: AFP
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Ez volt Pogacar ötödik szakaszgyőzelme a 2026-os Touron és a 26. pályafutása során. Az örökranglista negyedik helyén áll: már csak Bernard Hinault 28, Eddy Merckx 34 és Mark Cavendish 35 elsősége előzi meg.

Már csak a balszerencse veheti el ötödik Tour-győzelmét

Pogacar nemcsak a szakaszt nyerte meg, hanem tovább növelte előnyét Evenepoellal szemben az összetettben, ami már több mint hét perc. Szombaton ugyan újabb kemény hegyi etap következik, amely ismét az Alpe d’Huezen ér véget, ám normális körülmények között már csak bukás, betegség vagy más rendkívüli esemény foszthatja meg a szlovént az ötödik Tour de France-győzelmétől.

Ezzel Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault és Miguel Induráin mellé kerülne az ötszörös győztesek közé. Pogacar tehát nem csupán megválaszolta a betegségével kapcsolatos találgatásokat: az Alpe d’Huez legendás kanyarjaiban ismét bebizonyította, hogy jelenleg külön kategóriát képvisel.

Tour de France, 19. szakasz, Gap–Alpe d’Huez, 127,9 km: 1. Tadej Pogacar (szlovén, UAE Team Emirates–XRG) 3:17:57 óra, 2. Lenny Martinez (francia, Bahrain Victorious) 6 másodperc hátrány, 3. Richard Carapaz (ecuadori, EF Education–EasyPost) 9 mp h., 4. Sepp Kuss (amerikai, Visma–Lease a Bike) 1:14 perc h., 5. Tobias Halland Johannessen (norvég, Uno-X Mobility) 2:07 p h., 6. Paul Seixas (francia, Decathlon CMA CGM) 2:45 p h.

Az összetett élcsoportja:
1. Pogacar 67:53:00 óra
2. Remco Evenepoel (belga, Red Bull–Bora–Hansgrohe) 7:11 perc hátrány
3. Isaac del Toro (mexikói, UAE Team Emirates–XRG) 9:42 p h.


 

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