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Jürgen Kloppnémet labdarúgó-válogatottLőw ZsoltJulian Nagelsmann

Németországban áll össze a liverpooli sikergárda, Lőw Zsolt viszont nem kapott helyet

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Bejelentette a Német Labdarúgó-szövetség (DFB), ami már Julian Nagelsmann menesztése óta valószínűnek tűnt: Jürgen Klopp lett a német válogatott új szövetségi kapitánya. A korábban a Dortmund és a Liverpool kispadján is sikeres edző 2030-ig szóló szerződést írt alá. Jürgen Klopp stábjában korábbi liverpooli segítői mellett Sven Bender is helyett kapott, Lőw Zsolt viszont nem.

Koczó Dávid
2026. 07. 24. 12:55
Jürgen Klopp a német válogatott új szövetségi kapitánya: vajon meddig lesz oka a mosolyra? Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Florian Wiegand
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A többes szám első személy természetesen a stábra vonatkozik. Peter Krawietz és Pepijn Lijnders régi harcostársa Kloppnak, együtt nyertek BL-t 2019-ben a Liverpoollal, Lijnders aztán a Manchester Citynél Pep Guardiolával is együtt dolgozott.

A Red Bull futballprojektben Klopp együtt dolgozott Lőw Zsolttal is, ám a magyar edző végül nem lett tagja a német válogatott stábjának, a 37 éves Sven Bender viszont igen. Ő játékosként sérülés miatt maradt le a 2014-es vb-címről, most stábtagként segíthet a Nationalelfnek visszatalálni a siker útjára.

Mi vár Jürgen Kloppra a német válogatott kispadján?

Jürgen Klopp 2030-ig szóló szerződést írt alá, azaz a tervek szerint a következő Európa-bajnokság és világbajnokság alatt is ő lesz a szövetségi kapitány.

Klopp bemutatkozása alkalmával rögtön presztízsmeccsen, a vb-n szintén kudarcot vallott Hollandia elleni Nemzetek Ligája-találkozón ül a kispadon szeptember 24-én. Az NL-ben még Görögország és Szerbia lesz Németország csoportellenfele az ősszel.

 

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