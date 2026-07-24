Németországban áll össze a liverpooli sikergárda, Lőw Zsolt viszont nem kapott helyet

A többes szám első személy természetesen a stábra vonatkozik. Peter Krawietz és Pepijn Lijnders régi harcostársa Kloppnak, együtt nyertek BL-t 2019-ben a Liverpoollal, Lijnders aztán a Manchester Citynél Pep Guardiolával is együtt dolgozott.

A Red Bull futballprojektben Klopp együtt dolgozott Lőw Zsolttal is, ám a magyar edző végül nem lett tagja a német válogatott stábjának, a 37 éves Sven Bender viszont igen. Ő játékosként sérülés miatt maradt le a 2014-es vb-címről, most stábtagként segíthet a Nationalelfnek visszatalálni a siker útjára.

Mi vár Jürgen Kloppra a német válogatott kispadján?

Jürgen Klopp 2030-ig szóló szerződést írt alá, azaz a tervek szerint a következő Európa-bajnokság és világbajnokság alatt is ő lesz a szövetségi kapitány.