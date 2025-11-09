Övön aluli ütés volt ez a Liverpool korábbi edzőjétől, aki a City sikeréért szorít a rangadón

A sors úgy hozta, hogy Pep Guardiola éppen a legfőbb riválisa, a Liverpool ellen teljesíti ezredik mérkőzését vezetőedzőként, vasárnap 17.30-kor (tv: Spíler1) kerül sor a nagy eseményre az Etihad Stadionban. A katalán mester alighanem győzelemmel szeretne ünnepelni, más kérdés, hogy éppen – a Tottenham Hotspurrel holtversenyben – a Vörösök ellen érezte meg a vereség ízét, szám szerint tíz alkalommal, az előző idényben kétszer is kikapott tőlük. Most viszont olyan segítséget kap a Liverpool ellen, mint soha korábban, hiszen most Pep Lijnders segíti a munkáját.

Lijnders most már Haalandékat űzi előre a Liverpoollal szem. Fotó: AFP

Ez miért ennyire fontos? Nos, mert a holland edző korábban hosszú-hosszú esztendőkön át Jürgen Klopp jobbkeze volt Liverpoolban, majd miután a német szakember 2024-ben lemondott a posztjáról, akkor a stábja tagjai, így Lijnders is távoztak. Utóbbi akkor kijelentette:

Nem leszek másnak, csak Jürgennek a segédedzője. Amikor itt véget ér a munkám, akkor vezetőedző leszek

– nyilatkozta Lijnders akkoriban.

A kijelentése egyik felét teljesítette is, hiszen a Liverpooltól való elválása után a Red Bull Salzburg vezetőedzője lett, csakhogy az Ausztriában töltött időszaka rémálomszerűen alakult. Mindössze fél év jutott neki, 28 meccs, amelyekből csak 13-at nyert meg a csapat, és a hét vereség mellé nyolc vereség is becsúszott, ezt pedig nem tűrhették az energiaitalosok, és gyorsan megváltak tőle. Lijnders azonban nem maradt sokáig állás nélkül, ugyanis Pep Guardiola mindenképp szerette volna megszerezni őt maga mellé, és a holland tréner engedett is a csábításnak: 2025 nyarán bizony a Manchester Citynél helyezkedett el, így közel tíz Liverpoolban eltöltött év után most először, vasárnap a Vörösök legyőzése lesz a legnagyobb célja.

Az „árulás” akkor megviselte Szoboszlai Dominikék rajongóit. Aligha bánnák, ha most Lijnders hagyná el a stadiont megviselt ábrázattal.

Premier League – ahol senki sincs biztonságban!

