Arne Slot félelme beigazolódott, rossz hírt kapott a védőjéről a Liverpool

Tovább fokozódik a sérüléskrízis a Liverpoolnál. A napokban kidőlt Conor Bradley mellett Giovanni Leoni és Rhys Williams is hiányzik a védelemből, továbbá Stefan Bajcetic, Wataru Endo, Alexander Isak és Hugo Ekitike is sérült, valamint az Afrikai Nemzetek Kupája miatt Mohamed Szalah játékára sem számíthat Arne Slot. Conor Bradley sérülésénél minősíthetetlen módon viselkedett Gabriel Martinelli, az esetnek óriási visszhangja volt a sajtóban. A Premier League-címvédő holland trénere már az Arsenal elleni bajnoki után úgy fogalmazott, hogy a lehető legrosszabbtól tart a jobbhátvéd sérülése kapcsán. Slot megérzése beigazolódott.

Egyelőre nem tudni, mikor térhet vissza Conor Bradley. Fotó: AFP

Műteni kell Conor Bradley térdét

Conor Bradley a csütörtöki, Arsenal elleni meccsen elszenvedett súlyos térdsérülése miatt kihagyhatja az idény hátralévő részét. A Liverpool a hivatalos oldalán számolt be a védő állapotáról.

Bradley a következő napokban műtéten esik át, majd megkezdi a rehabilitációs időszakot. Jelenleg még nem tudják megmondani, hogy mikor térhet vissza a pályára a játékos.

A jobbhátvédre így nemcsak a klubjánál, de a válogatottnál sem számíthatnak, kénytelen lesz kihagyni Észak-Írország Olaszország elleni márciusi világbajnoki pótselejtezőjét. Az egyelőre kérdéses, hogy a vb-n ott lehetne-e Bradley, amennyiben sikerül az északíreknek a kijutás.

Szoboszlai Dominik lehet a megoldás?

Arne Slot számára egy bevethető jobbhátvéd maradt Jeremie Frimpong személyében, ám a holland is többször küzdött már sérüléssel az idény során, így kérdés, hogy fitt tud-e maradni. Joe Gomez most tért vissza sérüléséből, az angol hátvéd egy vészmegoldás lehet a poszton.