LiverpoolConor BradleyArne SlotsérülésműtétSzoboszlai Dominik

Arne Slot félelme beigazolódott, rossz hírt kapott a védőjéről a Liverpool

A Premier League 21. fordulójában, az Arsenal ellen 0-0-ra végződő mérkőzés hosszabbításában sérült meg a Liverpool védője. Conor Bradley térdsérülés miatt hordágyon hagyta el a pályát csütörtökön, a legfrissebb diagnózis alapján pedig kiderült, hogy műteni kell az északír játékost, akinek így könnyen lehet, hogy véget ért az idénye.

Magyar Nemzet
2026. 01. 11. 15:07
Komolyan sérült Conor Bradley.
Műteni kell Conor Bradley térdét. (Fotó: BEN STANSALL / AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Tovább fokozódik a sérüléskrízis a Liverpoolnál. A napokban kidőlt Conor Bradley mellett Giovanni Leoni és Rhys Williams is hiányzik a védelemből, továbbá Stefan Bajcetic, Wataru Endo, Alexander Isak és Hugo Ekitike is sérült, valamint az Afrikai Nemzetek Kupája miatt Mohamed Szalah játékára sem számíthat Arne Slot. Conor Bradley sérülésénél minősíthetetlen módon viselkedett Gabriel Martinelli, az esetnek óriási visszhangja volt a sajtóban. A Premier League-címvédő holland trénere már az Arsenal elleni bajnoki után úgy fogalmazott, hogy a lehető legrosszabbtól tart a jobbhátvéd sérülése kapcsán. Slot megérzése beigazolódott.

Komolyan sérült Conor Bradley.
Egyelőre nem tudni, mikor térhet vissza Conor Bradley. Fotó: AFP

 

Műteni kell Conor Bradley térdét

Conor Bradley a csütörtöki, Arsenal elleni meccsen elszenvedett súlyos térdsérülése miatt kihagyhatja az idény hátralévő részét. A Liverpool a hivatalos oldalán számolt be a védő állapotáról.

Bradley a következő napokban műtéten esik át, majd megkezdi a rehabilitációs időszakot. Jelenleg még nem tudják megmondani, hogy mikor térhet vissza a pályára a játékos.

A jobbhátvédre így nemcsak a klubjánál, de a válogatottnál sem számíthatnak, kénytelen lesz kihagyni Észak-Írország Olaszország elleni márciusi világbajnoki pótselejtezőjét. Az egyelőre kérdéses, hogy a vb-n ott lehetne-e Bradley, amennyiben sikerül az északíreknek a kijutás.

Szoboszlai Dominik lehet a megoldás?

Arne Slot számára egy bevethető jobbhátvéd maradt Jeremie Frimpong személyében, ám a holland is többször küzdött már sérüléssel az idény során, így kérdés, hogy fitt tud-e maradni. Joe Gomez most tért vissza sérüléséből, az angol hátvéd egy vészmegoldás lehet a poszton.

Ám az idény során Szoboszlai Dominik és Curtis Jones szerepelt a legtöbbet kényszermegoldásként a jobbhátvéd poszton, kérdés, hogy szükség esetén kire esik majd újra Arne Slot választása.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekbéke

Európa megtébolyodása

Kondor Katalin avatarja

Az okoskodásból már sokaknak joggal van elegük. Aki nem vak, az látja, hogy Európa felszámolja önmagát. Lassan ez már múlt idő.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.