Újabb eltiltás, ezúttal a Premier League-ben: a labdaszedőt ellökő Pedro Neto balhés játékos lenne?

Rájár a rúd a Chelsea villámgyors portugál szélsőjére. Pedro Neto ugyan letöltötte az Arsenal elleni kiállítása után járó automatikus egymeccses eltiltását, ám az FA ezt követően még egy találkozóra elmeszelte, miközben a PSG elleni Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő első felvonása után az UEFA is vizsgálatot indított ellene. A kérdés adja magát: Pedro Neto valóban balhés játékos, vagy egyszerűen most sűrűsödtek össze körülötte a fegyelmi ügyek? A számok inkább az utóbbit támasztják alá.

2026. 03. 14. 12:24
Pedro Neto foghatja a fejét. Rájár a rúd a Chelsea játékosára Fotó: BEN STANSALL Forrás: AFP
Fontos különválasztani a két ügyet. Pedro Neto az Arsenal ellen március 1-jén kapta meg a piros lapját két sárga után, ezért automatikusan kihagyott egy bajnokit. Ezt a büntetést már letöltötte. A mostani plusz Premier League-es eltiltás nem a PSG elleni incidens következménye, hanem azé, hogy az FA szerint a kiállítása után nem hagyta el kellő gyorsasággal a pályát, és sértő szavakat használt a játékvezetők felé. Az FA ezért egy újabb egymeccses eltiltást és 70 ezer fontos pénzbüntetést szabott ki rá, tehát szombaton nem játszhat a Newcastle ellen.

Pedro Neto vigasztalja a labdaszedőt, akit fellökött a PSG–Chelsea Bajnokok Ligája-meccsen. Most a Premier League-ben is eltiltották. Fotó: JULIEN DE ROSA / AFP

A PSG ellen megúszta a pirosat, utólag mégis bajba kerülhet

A másik ügy ettől teljesen független. A Chelsea–PSG BL-párharc első mérkőzésén, amelyet a londoniak 5-2-re elveszítettek, Pedro Neto a hajrában fellökte a labdaszedőt, amikor siettetni akarta a játékot. A portugál futballista a lefújás után azonnal bocsánatot kért, és a mezét is odaadta a fiúnak, ám ez nem biztos, hogy elég lesz. Az UEFA bejelentette, hogy fegyelmi eljárás keretében kivizsgálja az esetet. Ez azt jelenti, hogy bár a pályán nem állították ki, utólag még el is tilthatják, vagyis a Chelsea akár a visszavágón is elveszítheti egyik legveszélyesebb támadóját.

 

Mit mondanak a számok, a sárga és piros lapok? 

A mostani idényben Neto klubszinten, minden sorozatot figyelembe véve 42 mérkőzésen lépett pályára, és ezeken 5 sárga lapot, illetve 1 piros lapot kapott, utóbbit is két sárga után. Vagyis az idei szezon valóban zajosabb lett körülötte a megszokottnál, de önmagukban ezek a számok sem egy kifejezetten durva, fegyelmezetlen futballista képét rajzolják ki.

Ha pedig a teljes pályafutását nézzük, még kevésbé indokolt a „balhés” címke. A Soccerway összesítése szerint

  • a bajnoki meccsein 184 fellépésnél 28 sárga és 1 piros lapnál tart,
  • a hazai kupákban 24 meccsen 5 sárgánál,
  • a nemzetközi kupákban 31 találkozón 3 sárgánál,
  • míg a portugál A-válogatottban 21 mérkőzésen 3 sárga lapot kapott, pirosat nem.

Ez összesen 260 meccs, 39 sárga és 1 piros lap.

Egy szélső támadónál ez egyáltalán nem kirívó fegyelmezetlenségről árulkodik. Sokkal inkább arról, hogy Pedro Neto esetében most néhány hét alatt egymásra csúszott egy kétsárgás kiállítás, egy utólagos FA-büntetés és egy UEFA-vizsgálat.

 

Pedro Neto: inkább pechszéria, mint rossz természet

Pedro Neto körül tehát most valóban sűrű a levegő, de a karrierstatisztikája alapján nehéz lenne őt eleve problémás, balhés játékosnak beállítani, noha tavaly a klubvilágbajnokságon is kakaskodásba keveredett.

A mostani történet sokkal inkább arról szól, hogy rövid idő alatt több rossz döntés, feszült pillanat és fegyelmi következmény torlódott össze nála.

A Chelsea számára ez éppen a lehető legrosszabbkor jön, hiszen a Premier League hajrájában és a Bajnokok Ligája kieséses szakaszában minden hiányzó kulcsember különösen fáj. Netón pedig most már nemcsak a játék, hanem a megítélése szempontjából is nagy a nyomás: a következő hetekben el kell érnie, hogy ismét a cselei és a gólpasszai miatt beszéljenek róla, ne az eltiltásai miatt.

Premier League, 30. forduló

szombat:

  • Sunderland-Brighton 16.00
  • Burnley-Bournemouth 16.00
  • Chelsea-Newcastle United 18.30
  • Arsenal-Everton 18.30
  • West Ham United-Manchester City 21.00

vasárnap:

  • Crystal Palace-Leeds United 15.00
  • Manchester United-Aston Villa 15.00
  • Nottingham Forest-Fulham 15.00
  • Liverpool FC-Tottenham Hotspur 17.30

hétfő:

  • Brentford-Wolverhampton Wanderers 21.00

Az élcsoport:

1. Arsenal 67 pont
2. Manchester City 60
3. Manchester United 51
4. Aston Villa 51
5. Chelsea 48
6. Liverpool 48

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Veér Gyula
idezojelekbrüsszel

Mit veszíthetünk április 12-én?

Veér Gyula avatarja

A fő kérdés, amire választ kell adni: háború vagy béke?

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
