Újabb eltiltás, ezúttal a Premier League-ben: a labdaszedőt ellökő Pedro Neto balhés játékos lenne?

Fontos különválasztani a két ügyet. Pedro Neto az Arsenal ellen március 1-jén kapta meg a piros lapját két sárga után, ezért automatikusan kihagyott egy bajnokit. Ezt a büntetést már letöltötte. A mostani plusz Premier League-es eltiltás nem a PSG elleni incidens következménye, hanem azé, hogy az FA szerint a kiállítása után nem hagyta el kellő gyorsasággal a pályát, és sértő szavakat használt a játékvezetők felé. Az FA ezért egy újabb egymeccses eltiltást és 70 ezer fontos pénzbüntetést szabott ki rá, tehát szombaton nem játszhat a Newcastle ellen.

Pedro Neto vigasztalja a labdaszedőt, akit fellökött a PSG–Chelsea Bajnokok Ligája-meccsen. Most a Premier League-ben is eltiltották. Fotó: JULIEN DE ROSA / AFP

A PSG ellen megúszta a pirosat, utólag mégis bajba kerülhet

A másik ügy ettől teljesen független. A Chelsea–PSG BL-párharc első mérkőzésén, amelyet a londoniak 5-2-re elveszítettek, Pedro Neto a hajrában fellökte a labdaszedőt, amikor siettetni akarta a játékot. A portugál futballista a lefújás után azonnal bocsánatot kért, és a mezét is odaadta a fiúnak, ám ez nem biztos, hogy elég lesz. Az UEFA bejelentette, hogy fegyelmi eljárás keretében kivizsgálja az esetet. Ez azt jelenti, hogy bár a pályán nem állították ki, utólag még el is tilthatják, vagyis a Chelsea akár a visszavágón is elveszítheti egyik legveszélyesebb támadóját.