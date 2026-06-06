Egyesült KirályságRuandai Köztársaságillegális bevándorlók

Két év után pont kerül a menekültügyi konfliktus végére

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Közel egymilliárd font közpénzt emésztett fel, mégis mindössze négy ember jutott el Ruandába a brit kormány vitatott menekültügyi programja keretében. Most újabb fejezet zárult le az ügyben: egy nemzetközi választottbíróság elutasította Ruanda pénzügyi követelését, és Nagy-Britanniának adott igazat abban a jogvitában, amely a meghiúsult migrációs megállapodás miatt robbant ki a két ország között.

Magyar Nemzet
2026. 06. 06. 21:12
Migránsok – illusztráció (Fotó: AFP)
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A vitatott terv szerint az Egyesült Királyságba illegálisan érkező menedékkérőket Ruandába szállították volna, ahol menedékjogot és tartózkodási engedélyt kérhettek volna. A programot az új brit kormány politikai látványelemnek és az adófizetők pénze megdöbbentő pazarlásának nevezte. Álláspontja szerint Nagy-Britannia már addig is csaknem egymilliárd fontot költött egy olyan rendszerre, amely nagy valószínűséggel soha nem működött volna a tervek szerint.

Miről szólt a jogvita?

Ruanda két, egyenként 50 millió fontos éves kifizetést követelt, amelyek eredetileg 2025 és 2026 áprilisában váltak volna esedékessé. Kigali szerint a Starmer-kormány továbbra is tartozott ezekkel az összegekkel. A Hágában működő Állandó Választottbíróság azonban arra jutott, hogy a két ország között a megállapodás megszüntetése után folytatott diplomáciai egyeztetések egyértelművé tették: London nem kívánja teljesíteni ezeket a kifizetéseket.

A 2025-re vonatkozó döntést többségi szavazással, a 2026-os kifizetés ügyét egyhangúlag bírálták el. Az ítélet május 15-én született, de csak hétfőn hozták nyilvánosságra.

A brit kormány közölte, hogy minden pontban sikeresen megvédte álláspontját. Ruanda szóvivője, Yolande Makolo pedig azt mondta, országa tiszteletben tartja a döntést, és lezártnak tekinti az ügyet.

Mi volt a megállapodás lényege?

A tervet még 2022-ben dolgozta ki a Rishi Sunak vezette konzervatív kormány, Boris Johnson korábbi elképzeléseire építve. 

Célja az volt, hogy az illegálisan érkező menedékkérőket Ruandába küldjék, miközben a brit kormány pénzügyi támogatást nyújtott volna a kelet-afrikai országnak a program működtetéséhez.

A kezdeményezés az illegális bevándorlás miatti növekvő társadalmi elégedetlenség közepette született meg. A program ugyanakkor már kezdettől fogva jogi és politikai támadások kereszttüzében állt. A brit legfelsőbb bíróság 2023 novemberében kimondta, hogy a rendszer jogellenes, mivel nem nyújt elegendő garanciát a menedékkérők jogainak védelmére.

Korábban több, Ruandába induló kitoloncoló járat felszállását is megakadályozták. A program végül gyakorlatilag nem valósult meg: megszüntetéséig mindössze négy ember utazott Ruandába önkéntes alapon.

A jelenlegi brit kormány szerint az előző kabinet mintegy 700 millió font közpénzt költött el arra, hogy végül négy önként jelentkezőt küldjön a kelet-afrikai országba.

A brit–ruandai kapcsolatok azóta más kérdésekben is feszültté váltak. London ugyanis csökkentette a Ruandának nyújtott támogatásokat, arra hivatkozva, hogy Kigali támogatja az M23 nevű lázadócsoportot a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén. Ruanda ezt következetesen tagadja.

Borítókép: illusztráció (Fotó: AFP)

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