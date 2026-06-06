Két év után pont kerül a menekültügyi konfliktus végére

A vitatott terv szerint az Egyesült Királyságba illegálisan érkező menedékkérőket Ruandába szállították volna, ahol menedékjogot és tartózkodási engedélyt kérhettek volna. A programot az új brit kormány politikai látványelemnek és az adófizetők pénze megdöbbentő pazarlásának nevezte. Álláspontja szerint Nagy-Britannia már addig is csaknem egymilliárd fontot költött egy olyan rendszerre, amely nagy valószínűséggel soha nem működött volna a tervek szerint.
Miről szólt a jogvita?
Ruanda két, egyenként 50 millió fontos éves kifizetést követelt, amelyek eredetileg 2025 és 2026 áprilisában váltak volna esedékessé. Kigali szerint a Starmer-kormány továbbra is tartozott ezekkel az összegekkel. A Hágában működő Állandó Választottbíróság azonban arra jutott, hogy a két ország között a megállapodás megszüntetése után folytatott diplomáciai egyeztetések egyértelművé tették: London nem kívánja teljesíteni ezeket a kifizetéseket.
A 2025-re vonatkozó döntést többségi szavazással, a 2026-os kifizetés ügyét egyhangúlag bírálták el. Az ítélet május 15-én született, de csak hétfőn hozták nyilvánosságra.
A brit kormány közölte, hogy minden pontban sikeresen megvédte álláspontját. Ruanda szóvivője, Yolande Makolo pedig azt mondta, országa tiszteletben tartja a döntést, és lezártnak tekinti az ügyet.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!