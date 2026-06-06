Deák Dániel: Nem a népszerűség dönti el, meddig maradhat a helyén egy köztársasági elnök + videó

Ahogy arról lapunk beszámolt, vasárnap délután négy órától lesz a budapesti Sándor-palota előtt a Ne féljetek! – szimpátiatüntetés Magyarország állami intézményvezetői mellett elnevezésű demonstráció. A szimpátiatüntetést támogatásáról biztosította Orbán Viktor, a Fidesz elnöke is.