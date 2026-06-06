Ahogy arról lapunk beszámolt, vasárnap délután négy órától lesz a budapesti Sándor-palota előtt a Ne féljetek! – szimpátiatüntetés Magyarország állami intézményvezetői mellett elnevezésű demonstráció. A szimpátiatüntetést támogatásáról biztosította Orbán Viktor, a Fidesz elnöke is.
Deák Dániel: Nem a népszerűség dönti el, meddig maradhat a helyén egy köztársasági elnök + videó
Deák Dániel szerint Magyar Péter lemondásra felszólító kijelentése már nem egyszerű politikai bírálat Sulyok Tamással szemben, hanem nyomásgyakorlás a köztársasági elnökre és a közjogi intézményrendszerre.
Borítókép: Sulyok Tamás köztársasági elnök (Fotó: Németh András Péter)
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