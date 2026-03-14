Merre tovább, Veszprém? Felrúgott hagyományok, hamis hivatkozás az elmúlt ötven évre

A veszprémi szereplés nem csupán azért kiábrándító, mert a csapat nem jutott közvetlenül a negyeddöntőbe, hanem azért is, mert a teljesítménye hosszabb időn át messze elmaradt attól, amit ettől a klubtól joggal várni lehet. A Veszprém költségvetése a Bajnokok Ligája mezőnyében az egyik legmagasabb, a keret tele van nemzetközi klasszisokkal, ehhez képest a hét győzelem és hét vereség, valamint az ötödik hely nem magyarázható félresiklott részletekkel. Az Aalborg elleni hazai vereség, majd az azt követő füttykoncert azt jelezte: a szurkolóknál is elfogyott a türelem. Ebben a helyzetben szólalt meg Bartha Csaba, akinek közleménye egyszerre helyzetértékelés, felelősségvállalás és önleleplező vallomás.

Xavi Pascual inkább már csak kényszerből élvezi a Veszprém és Bartha Csaba bizalmát. A BL-szereplésre nincs mentség

Xavi Pascual okkal élvezte a bizalmat

Bartha Csaba elemzésében utal Xavi Pascual szerződtetésének eredeti logikájára. Nehéz azzal vitatkozni, amikor azt írja, hogy „egy háromszoros BL-győztes vezetőedző szerződtetése jó és iránymutató első lépés volt”. 2024 nyarán valóban indokoltnak tűnt, hogy a Veszprém egy ekkora tekintélyű, bizonyítottan elit edzőre bízza az új korszak felépítését.

Az is védhető, ahogyan az előző idényt értékeli. A bajnoki cím, a klubvilágbajnoki siker, a kupadöntő és a BL Final Fourról való minimális lemaradás valóban nem volt fényes diadalmenet, de elfogadható alapot jelenthetett volna a továbblépéshez. Bartha ebben nem mismásol, és abban is igaza van, hogy a mostani szezonból a legfontosabb szakasz még hátravan.