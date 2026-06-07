„Hagyd már ezt!” – rivallt rá a riporterre a német sztár, nagy a feszültség Neuer miatt

A Bild szerint, amikor a német riporter visszakérdezett, Baumann rárivallt.
Hagyd már ezt! A kapcsolatunk Manuellel továbbra is jó. Mindketten mindent megteszünk a csapatért és a sikerért. Nem szeretném ezt túlragozni. Szeretném ennyiben hagyni ezt a témát, és nem mélyebben belemenni. A helyzet olyan, amilyen. Magamra és a csapatra koncentrálok, ez a lényeg.
A ki nem mondott feszültség azért így is kihallható Baumann szavaiból. A német válogatott Curacao, Elefántcsontpart és Ecuador ellen szerepel a vb E csoportjában.
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