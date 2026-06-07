Manuel NeuerNémetországlabdarúgó-vb 2026

„Hagyd már ezt!” – rivallt rá a riporterre a német sztár, nagy a feszültség Neuer miatt

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Németország labdarúgó-válogatottja a budapesti Bajnokok Ligája-döntőben is gólt szerző Kai Havertz vezérletével 2-1-re győzött a világbajnoki házigazda Egyesült Államok ellen a vb-felkészülés hajrájában szombat este. A németek kapuját megint Oliver Baumann védte, de a vb-n már Manuel Neuer lesz a kapus, erről faggatták a lefokozott hoffenheimi sztárt.

Magyar Nemzet
2026. 06. 07. 10:20
Manuel Neuer ott van a német vb-keretben, de továbbra sem lépett pályára a visszatérése óta Fotó: ALEXANDER HASSENSTEIN Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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A Bild szerint, amikor a német riporter visszakérdezett, Baumann rárivallt.

Hagyd már ezt! A kapcsolatunk Manuellel továbbra is jó. Mindketten mindent megteszünk a csapatért és a sikerért. Nem szeretném ezt túlragozni. Szeretném ennyiben hagyni ezt a témát, és nem mélyebben belemenni. A helyzet olyan, amilyen. Magamra és a csapatra koncentrálok, ez a lényeg.

A ki nem mondott feszültség azért így is kihallható Baumann szavaiból. A német válogatott Curacao, Elefántcsontpart és Ecuador ellen szerepel a vb E csoportjában.

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