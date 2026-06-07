„Hagyd már ezt!” – rivallt rá a riporterre a német sztár, nagy a feszültség Neuer miatt

Hagyd már ezt! A kapcsolatunk Manuellel továbbra is jó. Mindketten mindent megteszünk a csapatért és a sikerért. Nem szeretném ezt túlragozni. Szeretném ennyiben hagyni ezt a témát, és nem mélyebben belemenni. A helyzet olyan, amilyen. Magamra és a csapatra koncentrálok, ez a lényeg.