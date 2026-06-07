Volodimir ZelenszkijVlagyimir Putyinkritikaorosz-ukrán háború

Zelenszkij volt sajtótitkára színjátéknak nevezte az elnök levelét

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Az ukrán elnök levelet írt Putyinnak – de ez vajon valódi békekezdeményezés volt, vagy csupán diplomáciai színjáték? Zelenszkij korábbi sajtótitkára, Julia Mendel nyilvánosan bírálta egykori főnökét, a Kreml pedig udvariatlannak minősítette az üzenet hangnemét. Moszkva előzetes szakértői egyeztetéshez köti a béketárgyalásokat, míg Kijev az USA és az EU részvételét tartja elengedhetetlennek. A helyzet jól mutatja, hogy az orosz és az ukrán álláspont egyelőre összeegyeztethetetlennek tűnik.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2026. 06. 07. 10:56
Volodimir Zelenszkij Fotó: TETIANA DZHAFAROVA Forrás: AFP
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Zelenszkij a levélben közvetlen párbeszéd megkezdését és egy semleges területen történő találkozót javasolt, hangsúlyozva, hogy a tárgyalásokon Európának és az Egyesült Államoknak is részt kell vennie. A reakció nem maradt el Moszkva részéről sem. Putyin a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórum plenáris ülésén kommentálta a levelet, megjegyezve annak udvariatlan hangnemét, és rámutatott, hogy a legmagasabb szintű egyeztetés csak azt követően lehetséges, hogy a szakértői delegációk előzetesen megállapodásra jutnak.

A vitához csatlakozott Julija Mendel is, aki az X közösségi platformon bírálta az ukrán elnök lépését. Mint írta, számára a levél inkább egy előre megírt nyilatkozatra hasonlít, mint valódi kísérletre a felek közötti párbeszédre. Szerinte ha a cél a konfliktus lezárása és a közös hang megtalálása lett volna, akkor az üzenet kevésbé lenne színpadias. Mendel azt is felvetette, hogy a levél inkább a nyilvánosságnak szólhatott, és megfogalmazása szerint egy sértődött gyerek benyomását kelti.

Mendel bírálata nem elszigetelt eset, a volt sajtótitkár az elmúlt időszakban látványosan szembefordult korábbi főnökével, és az ukrán politikai irányvonal hangos kritikusává vált.

A lap egy másik cikke kiemelte, hogy az orosz elnöknek címzett levelében szándékosan olyan javaslatokat fogalmaztak meg, amelyek Oroszország számára elfogadhatatlanok. A Kreml válasza szerint az Egyesült Államok részvétele az orosz–ukrán háború lezárását célzó béketárgyalásokon Moszkva számára még elfogadható lenne, de ez nem mondható el az Európai Unióról. 

A RIA Novosztyi által szemlézett orosz reakciók többsége szintén mély szkepticizmussal fogadta a kijevi kezdeményezést. Az idézett hozzászólások visszatérő eleme, hogy az ukrán elnök valójában nem a valódi békére törekszik, hanem csupán aldiplomáciát használ arra, hogy a nyugati szövetségesektől további fegyvereket és pénzügyi támogatást csikarjon ki. 

A levélváltás és az azt követő éles nemzetközi és belpolitikai visszhang egyértelművé teszi: a felek hivatalos álláspontjai továbbra is összeegyeztethetetlenek. Miközben Kijev a nemzetközi közösség (USA és EU) bevonásával próbál többoldalú legitimációt szerezni a tárgyalási pozícióihoz, Moszkva mereven elutasítja a brüsszeli közvetítést, és előzetes szakértői megállapodásokhoz köti a csúcstalálkozót. 

Az orosz–ukrán szócsata azt vetíti előre, hogy a közeljövőben nincs reális esély közvetlen Zelenszkij–Putyin-találkozóra.

 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

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