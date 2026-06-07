Zelenszkij volt sajtótitkára színjátéknak nevezte az elnök levelét

Zelenszkij a levélben közvetlen párbeszéd megkezdését és egy semleges területen történő találkozót javasolt, hangsúlyozva, hogy a tárgyalásokon Európának és az Egyesült Államoknak is részt kell vennie. A reakció nem maradt el Moszkva részéről sem. Putyin a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórum plenáris ülésén kommentálta a levelet, megjegyezve annak udvariatlan hangnemét, és rámutatott, hogy a legmagasabb szintű egyeztetés csak azt követően lehetséges, hogy a szakértői delegációk előzetesen megállapodásra jutnak.

A vitához csatlakozott Julija Mendel is, aki az X közösségi platformon bírálta az ukrán elnök lépését. Mint írta, számára a levél inkább egy előre megírt nyilatkozatra hasonlít, mint valódi kísérletre a felek közötti párbeszédre. Szerinte ha a cél a konfliktus lezárása és a közös hang megtalálása lett volna, akkor az üzenet kevésbé lenne színpadias. Mendel azt is felvetette, hogy a levél inkább a nyilvánosságnak szólhatott, és megfogalmazása szerint egy sértődött gyerek benyomását kelti.

Mendel bírálata nem elszigetelt eset, a volt sajtótitkár az elmúlt időszakban látványosan szembefordult korábbi főnökével, és az ukrán politikai irányvonal hangos kritikusává vált.

A lap egy másik cikke kiemelte, hogy az orosz elnöknek címzett levelében szándékosan olyan javaslatokat fogalmaztak meg, amelyek Oroszország számára elfogadhatatlanok. A Kreml válasza szerint az Egyesült Államok részvétele az orosz–ukrán háború lezárását célzó béketárgyalásokon Moszkva számára még elfogadható lenne, de ez nem mondható el az Európai Unióról.