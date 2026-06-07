Orosz–ukrán háborús összefoglaló – június 7.

Mint írták, az ellenség tüzérségi támadást indított Rogizne, Rizsivka, Korenyok, Bunyakyne, Bachivsk, Szohnij, Neskuchne, Vovkivka, Szopych és Progress települések ellen a Szumi régióban. Légicsapást is regisztráltak Vorozsba településen a Szumi régióban.

Közben orosz katonai források arról számoltak be, hogy az orosz erők további előretörést értek el a Harkiv megyei határszakaszon. Az állítás szerint az orosz csapatok átvették az ellenőrzést a határ menti Sevcsenko település felett, ami Moszkva szerint javíthatja az orosz erők helyzetét a térségben.

Az orosz beszámolók szerint a harcok továbbra is intenzívek a zaporizzsjai és a donyecki frontszakaszokon. Orosz katonai bloggerek azt állítják, hogy az orosz egységek előrenyomultak Mala Tokmacska térségében, illetve folytatódnak az összecsapások Konsztantinovka környékén is – derül ki a life.ru összefoglalójából.