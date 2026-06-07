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Orosz–ukrán háborús összefoglaló – június 7.

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Több száz ukrán drón megsemmisítéséről számolt be az orosz védelmi minisztérium, a harcok a front több szakaszán is folytatódtak. Az ukrán vezérkar szerint az orosz erők több tucat támadást indítottak az elmúlt nap során, míg orosz források újabb előrenyomulásokról számoltak be a Harkiv, a donyecki és a zaporizzsjai térségben. Az orosz–ukrán háború továbbra sem csitul.

Magyar Nemzet
2026. 06. 07. 6:40
Ukrán katona Fotó: DIEGO HERRERA CARCEDO Forrás: ANADOLU
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Az orosz pontosítás szerint a drónokat Belgorodi, Brjanszki, Kalugai, Kurszki, Leningrádi, Novgorod, Orjol, Pszkov, Rosztovi, Rjazanyi és Szmolenszki területek, a Moszkvai terület, a Krími Köztársaság , valamint a Fekete-tenger felett fogták el.

Az Ukrán Fegyveres Erők Vezérkarának közlése szerint az orosz csapatok 64 alkalommal támadták meg az ukrán védelmi erők állásait, és 21 ellenséges rohamot regisztráltak Pokrovszkij irányában.

Mint írták, az ellenség tüzérségi támadást indított Rogizne, Rizsivka, Korenyok, Bunyakyne, Bachivsk, Szohnij, Neskuchne, Vovkivka, Szopych és Progress települések ellen a Szumi régióban. Légicsapást is regisztráltak Vorozsba településen a Szumi régióban.

Közben orosz katonai források arról számoltak be, hogy az orosz erők további előretörést értek el a Harkiv megyei határszakaszon. Az állítás szerint az orosz csapatok átvették az ellenőrzést a határ menti Sevcsenko település felett, ami Moszkva szerint javíthatja az orosz erők helyzetét a térségben.

Az orosz beszámolók szerint a harcok továbbra is intenzívek a zaporizzsjai és a donyecki frontszakaszokon. Orosz katonai bloggerek azt állítják, hogy az orosz egységek előrenyomultak Mala Tokmacska térségében, illetve folytatódnak az összecsapások Konsztantinovka környékén is – derül ki a life.ru összefoglalójából.

 

 

Borítókép: Egy ukrán katona Donyeckben (Fotó: AFP)

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Orosz–ukrán háborús összefoglaló – június 6.

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