Orosz–ukrán háborús összefoglaló – június 7.

Az orosz pontosítás szerint a drónokat Belgorodi, Brjanszki, Kalugai, Kurszki, Leningrádi, Novgorod, Orjol, Pszkov, Rosztovi, Rjazanyi és Szmolenszki területek, a Moszkvai terület, a Krími Köztársaság , valamint a Fekete-tenger felett fogták el.
Az Ukrán Fegyveres Erők Vezérkarának közlése szerint az orosz csapatok 64 alkalommal támadták meg az ukrán védelmi erők állásait, és 21 ellenséges rohamot regisztráltak Pokrovszkij irányában.
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