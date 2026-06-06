Zelenszkij húzása miatt elszabadult a pokol Lengyelországban

A lengyel kormányfő úgy véli, az ukrán vezetés maga idézte elő a konfliktust, ezért a megoldás felelőssége is Kijevet terheli. Tusk szerint különösen sajnálatos a kialakult helyzet, mert az elmúlt években mindkét fél jelentős erőfeszítéseket tett a történelmi viták rendezése és a kétoldalú kapcsolatok javítása érdekében
– írja az RMF 24.
A döntés nyomán Karol Nawrocki lengyel elnök bejelentette, hogy kezdeményezi Volodimir Zelenszkij megfosztását a Fehér Sas Rendtől, amely Lengyelország legmagasabb állami kitüntetése. Az elismerést korábban Andrzej Duda adományozta az ukrán államfőnek. Tusk közölte, hogy megérti Nawrocki reakcióját, és hangsúlyozta: a lengyel politikai élet szereplői ebben a kérdésben egységes álláspontot képviselnek.
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