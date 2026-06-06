Zelenszkij húzása miatt elszabadult a pokol Lengyelországban

Tusk ZNOWU nazwał decyzję Zelenskiego ws. "Bohaterów UPA" INTERPRETACJĄ.



"Chcę być OSTROŻNY.

Będziemy Ukrainie zwracać uwagę, na to jak ważne jest wzajemne szanowanie się.

(...)

Różne INTERPRETACJE RÓŻNYCH ZDARZEŃ mogą być dla Ukrainy problematyczne".



Dramatyczna oferma. pic.twitter.com/8swwRU1j5W — Max Hübner (@HubnerrMax) June 5, 2026

A miniszterelnök szerint érthető, hogy az ukránok tisztelettel emlékeznek azokra, akik a szovjet uralom ellen harcoltak, ugyanakkor elfogadhatatlannak nevezte, hogy olyan szervezetek előtt is tisztelegjenek, amelyek lengyel civilek meggyilkolásához köthetők. Arra is emlékeztetett, hogy Lengyelország az elmúlt években kiemelt támogatást nyújtott Ukrajnának, ezért Kijevnek tekintettel kell lennie a lengyel történelmi érzékenységre.

Tusk arra figyelmeztetett, hogy amennyiben ezek a szempontok nem találnak meghallgatásra Ukrajnában, az a jövőben a két ország kapcsolatára is hatással lehet, és a kölcsönös szolidaritás helyett egyre inkább az érdekek mentén alakulhat az együttműködés.