Zelenszkij húzása miatt elszabadult a pokol Lengyelországban

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Komoly politikai botrányt robbantott ki Volodimir Zelenszkij egyik döntése Lengyelországban. Az ukrán elnök lépése akkora felháborodást váltott ki, hogy már a Fehér Sas Rend visszavonását is kezdeményezték. Donald Tusk szerint a kialakult konfliktusért az ukrán vezetés viseli a felelősséget.

Magyar Nemzet
2026. 06. 06. 16:12
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)
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A lengyel kormányfő úgy véli, az ukrán vezetés maga idézte elő a konfliktust, ezért a megoldás felelőssége is Kijevet terheli. Tusk szerint különösen sajnálatos a kialakult helyzet, mert az elmúlt években mindkét fél jelentős erőfeszítéseket tett a történelmi viták rendezése és a kétoldalú kapcsolatok javítása érdekében

– írja az RMF 24.

A döntés nyomán Karol Nawrocki lengyel elnök bejelentette, hogy kezdeményezi Volodimir Zelenszkij megfosztását a Fehér Sas Rendtől, amely Lengyelország legmagasabb állami kitüntetése. Az elismerést korábban Andrzej Duda adományozta az ukrán államfőnek. Tusk közölte, hogy megérti Nawrocki reakcióját, és hangsúlyozta: a lengyel politikai élet szereplői ebben a kérdésben egységes álláspontot képviselnek.

A miniszterelnök szerint érthető, hogy az ukránok tisztelettel emlékeznek azokra, akik a szovjet uralom ellen harcoltak, ugyanakkor elfogadhatatlannak nevezte, hogy olyan szervezetek előtt is tisztelegjenek, amelyek lengyel civilek meggyilkolásához köthetők. Arra is emlékeztetett, hogy Lengyelország az elmúlt években kiemelt támogatást nyújtott Ukrajnának, ezért Kijevnek tekintettel kell lennie a lengyel történelmi érzékenységre.

Tusk arra figyelmeztetett, hogy amennyiben ezek a szempontok nem találnak meghallgatásra Ukrajnában, az a jövőben a két ország kapcsolatára is hatással lehet, és a kölcsönös szolidaritás helyett egyre inkább az érdekek mentén alakulhat az együttműködés.

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, a feszültséget Zelenszkij azon döntése váltotta ki, amellyel az „UPA Hősei” nevet adta az ukrán hadsereg egyik alakulatának. Az Ukrán Felkelő Hadsereget Ukrajnában sokan a függetlenségi harc egyik szimbólumának tartják, Lengyelországban azonban a volhíniai mészárlások miatt rendkívül negatívan ítélik meg. 

Az ukrán külügyminisztérium sajnálatát fejezte ki a vita kiéleződése miatt, és hangsúlyozta, hogy nem állt szándékában megsérteni a lengyel nemzetet. A történelmi emlékezet kérdése ugyanakkor továbbra is érzékeny pont maradt a két ország kapcsolatában.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

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