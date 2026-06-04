Zelenszkij dühöng a késlekedés miatt

Zelenszkij még Donald Trump amerikai elnöknek is levelet írt májusban, figyelmeztetve a ballisztikus rakéták elleni védelem kritikus állapotára. Kijevben úgy érzik, hogy a globális politika sakktábláján Ukrajna kezd háttérbe szorulni, és ezt a frusztrációt Zelenszkij most a saját apparátusán vezeti le.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: TT News Agency via AFP)