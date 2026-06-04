ukrajnavolodimir zelenszkijorosz-ukrán háború

Zelenszkij dühöng a késlekedés miatt

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Ultimátumot adott saját kormányzati tisztviselőinek az ukrán elnök: egy hetük van arra, hogy elhárítsák az amerikai Patriot légvédelmi rendszerek beszerzése elől a bürokratikus akadályokat. Volodimir Zelenszkij szerint megengedhetetlen a beszerzési folyamat elhúzódása.

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2026. 06. 04. 8:16
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Fotó: TT News Agency via AFP
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Zelenszkij még Donald Trump amerikai elnöknek is levelet írt májusban, figyelmeztetve a ballisztikus rakéták elleni védelem kritikus állapotára. Kijevben úgy érzik, hogy a globális politika sakktábláján Ukrajna kezd háttérbe szorulni, és ezt a frusztrációt Zelenszkij most a saját apparátusán vezeti le. 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: TT News Agency via AFP)

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