orosz–ukrán háborúOroszországSzentpétervárdróntámadás

Száznegyven ukrán drón sújtott le Oroszország mélyén

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Több száz kilométerre a frontvonaltól hajtott végre összehangolt dróntámadásokat Ukrajna oroszországi és megszállt területeken. A célpontok között haditengerészeti bázisok, energetikai létesítmények és utánpótlási útvonalak is szerepeltek, Szentpétervár környékén pedig a légvédelem több mint 140 drónt semmisített meg. Kijev szerint a műveletek az orosz hadigépezet gyengítését szolgálják.

Magyar Nemzet
2026. 06. 07. 8:47
Orosz–ukrán háború: brutális támadást hajtott végre Ukrajna
Orosz-ukrán háború (Fotó: AFP)
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Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint a támadások az orosz haditengerészet fegyverraktárait, valamint a Kronstadtban található haditengerészeti bázist vették célba. Az ukrán államfő arról is beszélt, hogy egy dél-oroszországi olajtároló létesítményben is károk keletkeztek. Kijev álláspontja szerint a műveletek válaszlépések az ukrán városokat érő folyamatos orosz légitámadásokra – írja a BBC.

A dróncsapások a megszállt Donbaszt sem kerülték el. A beszámolók szerint a luhanszki Rodakove közelében egy villamos alállomás gyulladt ki, míg a donyecki Csisztyakove térségében egy vasúti létesítményben keletkezett tűz. Találat érte a donyecki Zuhresz hőerőművét is.

A térség vasúti hálózata és közlekedési útvonalai kulcsszerepet töltenek be az orosz hadsereg ellátásában, ezért egyre gyakrabban kerülnek az ukrán támadások célkeresztjébe.

Az elmúlt hetekben a megszállt donyecki repülőtér is több ukrán támadás célpontja volt. Az ukrán hadvezetés szerint ezzel sikerült megzavarni azokat az orosz terveket, amelyek a repülőteret a Sahed típusú drónok egyik fontos indítóállásává tették volna. A létesítményen állomásozó Rubikon drónegység jelentős szerepet játszik az ukrán városok elleni dróntámadások végrehajtásában.

A megszállt Donbasz és a Krím között húzódó szárazföldi összeköttetések mentén szintén fokozódtak az ukrán műveletek. Az ukrán hadsereg állítása szerint drónegységei részleges légi ellenőrzés alá vonták az egyik legfontosabb orosz utánpótlási útvonalat a Krím felé.

A luhanszki megszálló hatóságok több főútvonalon felfüggesztették a buszközlekedést, emellett korlátozták a vasúti forgalmat is. Elemzők szerint május eleje óta több száz orosz teherautó és üzemanyagszállító jármű vált ukrán dróntámadások célpontjává.

 

Borítókép: Orosz–ukrán háború (Fotó: AFP)

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