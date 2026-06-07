Száznegyven ukrán drón sújtott le Oroszország mélyén

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint a támadások az orosz haditengerészet fegyverraktárait, valamint a Kronstadtban található haditengerészeti bázist vették célba. Az ukrán államfő arról is beszélt, hogy egy dél-oroszországi olajtároló létesítményben is károk keletkeztek. Kijev álláspontja szerint a műveletek válaszlépések az ukrán városokat érő folyamatos orosz légitámadásokra – írja a BBC.

A dróncsapások a megszállt Donbaszt sem kerülték el. A beszámolók szerint a luhanszki Rodakove közelében egy villamos alállomás gyulladt ki, míg a donyecki Csisztyakove térségében egy vasúti létesítményben keletkezett tűz. Találat érte a donyecki Zuhresz hőerőművét is.

Rusia susține că Ucraina a lansat un „atac fără precedent” asupra împrejurimilor orașului Sankt Petersburg https://t.co/4MRNoJqyB8 pic.twitter.com/IYzkgMx4UP — TVR Info (@StirileTVR) June 7, 2026

A térség vasúti hálózata és közlekedési útvonalai kulcsszerepet töltenek be az orosz hadsereg ellátásában, ezért egyre gyakrabban kerülnek az ukrán támadások célkeresztjébe.