Putyin fórumára időzítették a támadást, Peszkov szerint szisztematikus lesz az orosz válasz + videó

The Russian air defense in Saint Petersburg, Russia, has been completely overwhelmed. Ukrainian drones are just pouring into Russia‘s second most defended city. pic.twitter.com/h778QAypCC — (((Tendar))) (@Tendar) June 3, 2026

Az Ukrajna által indított támadások idején kezdődött meg a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórum. A rendezvényen az amerikai kormányzat képviselői közül is jelen van egy tisztviselő Donald Trump adminisztrációjából.

Vlagyimir Putyin az elmúlt években rendszeresen arra használta a szentpétervári fórumot, hogy az orosz gazdaság helyzetéről és az ország szerinte változatlan ellenálló képességéről beszéljen.

A tavalyi eseményen az orosz elnök egy nagy visszhangot kiváltó kijelentést tett.