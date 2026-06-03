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Putyin fórumára időzítették a támadást, Peszkov szerint szisztematikus lesz az orosz válasz + videó

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Ukrajna szerdán újabb dróntámadásokat indított Oroszország belső területei ellen. A csapások során egy szentpétervári olajterminál, valamint egy hadiipari üzem is találatot kapott a tambovi régióban. A támadások egybeestek a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórum nyitányával. Az orosz állami TASZSZ hírügynökség beszámolója szerint a történtekre reagálva Dmitrij Peszkov közölte: Moszkva folytatja a különleges katonai műveletet, mert ezzel lehet megakadályozni a szentpétervárihoz hasonló akciókat.

Magyar Nemzet
2026. 06. 03. 17:36
Putyin fórumára időzítették a támadást Forrás: AFP
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Az Ukrajna által indított támadások idején kezdődött meg a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórum. A rendezvényen az amerikai kormányzat képviselői közül is jelen van egy tisztviselő Donald Trump adminisztrációjából. 

Vlagyimir Putyin az elmúlt években rendszeresen arra használta a szentpétervári fórumot, hogy az orosz gazdaság helyzetéről és az ország szerinte változatlan ellenálló képességéről beszéljen.

A tavalyi eseményen az orosz elnök egy nagy visszhangot kiváltó kijelentést tett.

A tavalyi fórumon Putyin kijelentette, hogy „egész Ukrajna” Oroszországhoz tartozik
A tavalyi fórumon Putyin kijelentette, hogy „egész Ukrajna” Oroszországhoz tartozik (Fotó: AFP)

Vlagyimir Putyin már megkezdte a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórum (SPIEF) eseményeinek előkészítését, és jelenleg a fórum plenáris ülésén elhangzó beszédén dolgozik 

– mondta Peszkov délután. Peszkov jelezte, hogy Vlagyimir Putyin a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon nemcsak gazdasági, hanem politikai kérdésekről is beszél. A Kreml szóvivője szerint a két terület szorosan összefügg. Mint fogalmazott, egyetlen gazdaság sem működik politikai környezettől függetlenül, ezért a nemzetközi és belpolitikai folyamatok is szóba kerülnek a fórumon.

Az ukrán dróntámadások kapcsán Peszkov hangsúlyozta: Oroszország folytatja a „különleges katonai műveletet”, mert Moszkva álláspontja szerint ez szolgálja a szentpétervárihoz hasonló támadások megelőzését.

A Kreml szóvivője az esetleges orosz válaszlépésekről csak szűkszavúan beszélt. Közlése szerint az ilyen támadások következményeiről és a megtett intézkedésekről elsősorban a védelmi minisztérium, illetve az érintett régiók hatóságai adhatnak tájékoztatást. Mint mondta, az orosz külügyminisztérium korábbi álláspontját tudja megerősíteni, amely szerint a válaszlépések szisztematikusak lesznek. 

Peszkov: Ukrajna döntésén múlik a harcok befejezése
Peszkov: Ukrajna döntésén múlik a harcok befejezése (Fotó: AFP)

Peszkov: Ukrajna döntésén múlik a harcok befejezése

Mint arról korábban beszámoltunk, Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerint az Oroszország által különleges katonai műveletnek nevezett háború akár már a nap végéig lezárulhatna, ha Volodimir Zelenszkij elrendelné az ukrán csapatok kivonását az Oroszország által saját területének tekintett régiókból.

Ehhez Zelenszkijnek utasítania kellene az ukrán hadsereget, hogy vonuljon ki az orosz régiók területéről

– mondta a Kreml szóvivője egy sajtótájékoztatón.

A Kreml korábban is azt hangoztatta, hogy Kijevnek kell megtennie az első lépést a harcok befejezése érdekében.

Borítókép: Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)

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