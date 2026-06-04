Lángokban Putyin szülővárosa: ukrán drónok gyújtották fel Szentpétervárt a gazdasági fórum alkalmából + videó

Szentpétervár történelmi belvárosából szürke füstfelhő volt látható, és a Reuters tudósítói szerda reggel hangos robbanásokról számoltak be. Ugyanezeket a robbanásokat több száz fórumvendég is hallhatta, akik közül néhányan a vita első napja előtt repülővel érkeztek.

Ukrán csapás, amely Oroszországba viszi a háborút

Ez a támadás jól mutatja, hogy Ukrajna egyre messzebbre képes eljutni orosz területen belül, és képes precízen csapást mérni az orosz energetikai infrastruktúrára. Az olajterminálok és finomítók rendszeres támadása komoly gazdasági nyomást gyakorol Oroszországra, csökkentve az energiahordozók exportját és a háború finanszírozásának lehetőségét.

A szimbolikus üzenet is egyértelmű: miközben Putyin a nemzetközi gazdasági sikerekről beszél a fórumon, Ukrajna demonstrálja, hogy Oroszország hátországa sem biztonságos.