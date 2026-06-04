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Lángokban Putyin szülővárosa: ukrán drónok gyújtották fel Szentpétervárt a gazdasági fórum alkalmából + videó

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Miközben Vlagyimir Putyin és az orosz vezetés a nemzetközi gazdasági fórumra készült, hogy Oroszország erejét demonstrálja, hatalmas robbanások rázták meg a várost. Ukrán drónok precíziós csapást mértek az egyik legfontosabb balti-tengeri olajterminálra, óriási tűzvészt okozva. Fekete, mérgező füstoszlopok emelkedtek az égbe, beárnyékolva az orosz elnök nagy presztízsű rendezvényét. Ez a támadás nem csupán gazdasági csapás, hanem egyértelmű üzenet is: Oroszország hátországa immár nincs biztonságban.

Kozma Zoltán
2026. 06. 04. 6:20
Fekete füst Szentpétervár felett (Fotó: AFP)
Fekete füst Szentpétervár felett (Fotó: AFP)
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Szentpétervár történelmi belvárosából szürke füstfelhő volt látható, és a Reuters tudósítói szerda reggel hangos robbanásokról számoltak be. Ugyanezeket a robbanásokat több száz fórumvendég is hallhatta, akik közül néhányan a vita első napja előtt repülővel érkeztek.

Ukrán csapás, amely Oroszországba viszi a háborút

Ez a támadás jól mutatja, hogy Ukrajna egyre messzebbre képes eljutni orosz területen belül, és képes precízen csapást mérni az orosz energetikai infrastruktúrára. Az olajterminálok és finomítók rendszeres támadása komoly gazdasági nyomást gyakorol Oroszországra, csökkentve az energiahordozók exportját és a háború finanszírozásának lehetőségét.

A szimbolikus üzenet is egyértelmű: miközben Putyin a nemzetközi gazdasági sikerekről beszél a fórumon, Ukrajna demonstrálja, hogy Oroszország hátországa sem biztonságos.

Az orosz hatóságok a szokásos módon „terrorcselekménynek” minősítették a támadást, míg Ukrajna szerint ez legitim válasz a folyamatos orosz rakéta- és dróntámadásokra, amelyek civileket is ölnek Ukrajnában. Az orosz állami TASZSZ hírügynökség beszámolója szerint a történtekre reagálva Dmitrij Peszkov közölte: 

Moszkva folytatja a különleges katonai műveletet, mert ezzel lehet megakadályozni a szentpétervárihoz hasonló akciókat.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerdán az ukrajnai háború eszkalálódásának „valós” kockázatára figyelmeztetett, mivel Kijev bizonyítja, hogy képes mélyen az orosz területen belülre csapást mérni.

A megjegyzések azután hangzottak el, hogy ukrán drónok csapást mértek Oroszország második legnagyobb városának, Szentpétervárnak az energetikai infrastruktúrájára.

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