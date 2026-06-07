Mohamed Szalah fotója felvillanyozta Liverpoolt a Brazília elleni vereség után
Magyar idő szerint vasárnap hajnalban ért véget a brazil és az argentin labdarúgó-válogatott felkészülési meccse is a jövő héten kezdődő világbajnokság előtt. Mindkét dél-amerikai válogatott győzelemmel hangolt a vb-re, a brazilok két sztárja pedig különleges fotóra állt össze a legyőzött Egyiptom Liverpoolból távozó sztárja, Mohamed Szalah mellé.
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