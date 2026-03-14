Náci ingben pózol Magyar Péter karlendítő sajtófőnöke + fotó

A karlendítős fénykép után újabb sokatmondó részlet derült ki Magyar Péter sajtófőnökéről – írja a Mandiner.

Tárkányi Zsolt karlendítése Debrecenben (Forrás: Hetek)

Mint arról beszámoltunk, nehezen félreérthető karmozdulatot tett a Tisza Párt sajtófőnöke, Tárkányi Zsolt. Magyar Péter emberéről a Hetek hírportálhoz jutott el egy kép, amelyen a férfi látványosan egy náci karlendítést tesz a kamera felé. A Tisza Párt sajtóosztálya is elismerte, hogy Tárkányi látható a képen, ugyanakkor bizonygatták: a férfitól a lehető legtávolabb állnak a szélsőséges eszmék.

A Mandiner cikke szerint a 2016. június 18-i képen, amely a politikus-sajtófőnök privát közösségi oldalán található meg,

egy karját náci üdvözlésre lendítő személy társaságában szurkol – méghozzá egy jellegzetes ingben.

A fotón Tárkányi Zsolt által viselt ruhadarab egy Thor Steinar-ing,

ezt a német márkát a szélsőjobboldali, neonáci szubkultúra jellegzetes utcai viseleteként tartják számon

– hívja fel a figyelmet a Mandiner.

A Thor Steinar ruhadarabjainak viselése tiltott több németországi futballstadionban, iskolában és közintézményben is.

