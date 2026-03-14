Antiszemita botrány: náci karlendítéssel köszönt Magyar Péter sajtófőnöke, magyarázkodik a Tisza

Nyilvánosságra került egy fénykép, amelyen Tárkányi Zsolt, a Tisza Párt sajtófőnöke és debreceni országgyűlési képviselőjelöltje látható, amint éppen kart lendít egy futballultrák által szervezett vonuláson – idézte fel a közösségi oldalán Bóka János.
Mint ismert, a Hetek egyik olvasója fotót juttatott el a szerkesztőséghez, amelyen a SZUD (Szívtiprók Ultras Debrecen) fociultráinak vonulása látható. A fotón több résztvevő is nehezen félreérthető, náci karlendítést tett, köztük a Tisza Párt sajtófőnöke, Tárkányi Zsolt is. A Tisza Párt sajtóosztálya is elismerte, hogy Tárkányi látható a képen.
A miniszter az eset kapcsán megjegyezte: Tárkányi Zsolt szerint ez persze nem az, aminek látszik, Radnai Márk pedig úgy kommentálta a fotót, szerinte Tárkányi csak integet és távol állnak tőle a szélsőséges nézetek.
Szerintem ez meg csak a szokásos röhejes tiszás terelés, sumákolás és hazudozás. Aki egy pillantást vet a képre, az pontosan érti, amit lát. És most már azt is tudjuk, mire számíthatunk ez ügyben a Tisza Párttól. Ők így integetnek. Mi pedig mondjuk ki, hogy nem akarunk antiszemita képviselőket az Országgyűlésben
– húzta alá a miniszter.
A Haon arról írt, a Tisza Párt magyarázkodása kísértetiesen emlékeztet a magyar belpolitika korábbi, hasonló botrányaira. A múltban több, szélsőséges megnyilvánulásokkal vagy náci karlendítéssel hírbe hozott jobbikos politikus is
pont ezzel a védekezéssel állt a nyilvánosság elé, mondván, a róluk kikerült kínos felvételeken valójában csak „integettek” a tömegnek.
Z. Kárpát Dániel náci karlendítése után például a teljes baloldal elfordította a fejét, Márki-Zay Péter szerint a jobbikos politikus nem gondolta komolyan a mozdulatot, hiszen mosolygott.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
