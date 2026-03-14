Antiszemita botrány: náci karlendítéssel köszönt Magyar Péter sajtófőnöke, magyarázkodik a Tisza

Nyilvánosságra került egy fénykép, amelyen Tárkányi Zsolt, a Tisza Párt sajtófőnöke és debreceni országgyűlési képviselőjelöltje látható, amint éppen kart lendít egy futballultrák által szervezett vonuláson – idézte fel a közösségi oldalán Bóka János.

Mint ismert, a Hetek egyik olvasója fotót juttatott el a szerkesztőséghez, amelyen a SZUD (Szívtiprók Ultras Debrecen) fociultráinak vonulása látható. A fotón több résztvevő is nehezen félreérthető, náci karlendítést tett, köztük a Tisza Párt sajtófőnöke, Tárkányi Zsolt is. A Tisza Párt sajtóosztálya is elismerte, hogy Tárkányi látható a képen.

A miniszter az eset kapcsán megjegyezte: Tárkányi Zsolt szerint ez persze nem az, aminek látszik, Radnai Márk pedig úgy kommentálta a fotót, szerinte Tárkányi csak integet és távol állnak tőle a szélsőséges nézetek.

Szerintem ez meg csak a szokásos röhejes tiszás terelés, sumákolás és hazudozás. Aki egy pillantást vet a képre, az pontosan érti, amit lát. És most már azt is tudjuk, mire számíthatunk ez ügyben a Tisza Párttól. Ők így integetnek. Mi pedig mondjuk ki, hogy nem akarunk antiszemita képviselőket az Országgyűlésben

– húzta alá a miniszter.

A Haon arról írt, a Tisza Párt magyarázkodása kísértetiesen emlékeztet a magyar belpolitika korábbi, hasonló botrányaira. A múltban több, szélsőséges megnyilvánulásokkal vagy náci karlendítéssel hírbe hozott jobbikos politikus is

pont ezzel a védekezéssel állt a nyilvánosság elé, mondván, a róluk kikerült kínos felvételeken valójában csak „integettek” a tömegnek.

Z. Kárpát Dániel náci karlendítése után például a teljes baloldal elfordította a fejét, Márki-Zay Péter szerint a jobbikos politikus nem gondolta komolyan a mozdulatot, hiszen mosolygott.